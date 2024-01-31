成交量與價 市場絕不說謊

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程式交易組第二名冠軍操盤手分享，個人的交易模式的時程是從9:00～9:15開始使用程式算股票的量價，產生預估量，直到9:15～9:30才正式觸發下單，平均週轉率約於1個百分點，簡單來說，9:30前都是在賣股票，到後面才開始真正執行交易。

群益證的系統穩定度很高，非常推薦閃電下單的功能，因為可以開多個視窗，效率相當高。

很多人提到會去關注財經新聞的消息，但個人卻沒有這種習慣，偏向交由市場去決定走勢。

至於前面提到9:30才開始真正的交易，是因為如果前面如果出現一個大上引線就表示有事情要發生了，若沒有則表示只是媒體炒作而已，所以培養正確的判斷能力是很重要的。

做程式交易除了執行力要夠強，學會邏輯是重點之一，程式只是輔助，要先訂下自己的核心策略，再透過程式回測，且須留意程式是加速計算，要記住不要本末倒置，但用這種方式因為有很多數據資料，比較不會騙自己，但相對來說，就是要花大量時間去檢討。

投資獲利的部分，我一定會至少把70％放進口袋，剩下的錢繼續放在市場運作，而自己留下來的一部分選擇用在保本投資，包括美元定存、債券或是ETF，因為投資報酬率較高，最後呼籲在做投資一定要有風險意識，也不要讓自己破產。