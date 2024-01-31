旺宏Q1已到谷底 等待春燕

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旺宏2023年財務數字

AI PC和伺服器市場長期帶動高容量NOR的需求，旺宏（2337）總經理盧志遠指出，2024年第一季展望不佳，因市況未能起飛，但谷底已到，還在等待復甦之中。不過，他語帶保守地說，如果2024年存貨的消化不夠快速，2024年將也不是一個特別好的年。

旺宏昨（30）日召開法說會，針對法人詢問是否實施庫藏股，或有大股東會買回自家股票？盧志遠指出，如公司管理層買回公司股票，純屬自己理財，但以旺宏來說，公司不實施庫藏股。

就產品價格的看法，盧志遠指出，旺宏秉持品質及客戶服務的堅持，價格策略是不跌價，基本上價格調整很小，主要還是出貨量減少及產能閒置所造成的成本攤提問題。

盧志遠分析，就各產品線營運現況來看，2023年RoM的季節性出貨模式與過往不同，2023年下半年需求較上半年弱，但2023年整體位元出貨量持續以雙位數成長率穩定成長。

NOR的部分，工控及可穿戴式裝置市場相對穩定，但庫存去化問題依然存在，展望後市，預期在新電腦和伺服器市場會使用更高容量的NOR。

在車用部分，盧志遠預期，車用市場的庫存去化，需要更久的時間，因先前各大車廠在缺貨時大量囤貨，以致現在仍存貨滿滿，市場需求受到影響，但電動車市場的各種應用需求，則持續穩定且成長。

旺宏因產能稼動率低迷、提列存貨跌價損失等影響，2023年第四季單季稅後虧損10.07億元，下探2015年第四季來低點，每股虧損0.54元，全年每股虧損0.92元。

財務長葉沛甫補充，2023年資本支出76億元，較2022年稍減，旺宏持續維持研發及設備更新，2024年資本支出將與2023年相差不多，主要投資3D NAND設備。

旺宏2023年第四季營收58.08億元，季減20％，年減36％，毛利率19.1％，年減5.1個百分點，年減15個百分點，營益率-19.8％。

2023年全年營收276.24億元，年減36％，毛利率24.5％，年減19.7個百分點，營益率- 8.7％，稅後虧損16.99億元，每股稅後虧損0.92元。細分產品線，旺宏2023年NAND營收比重9％，NOR占比51％，ROM15％，FBG（Foundry Business Group）6％。