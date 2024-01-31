AI帶動需求 超豐看好今年營運成長

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超豐近六季損益概況

超豐（2441）昨（30）日召開法說會。該公司表示，受到半導體產業變化影響，去年全年營運衰退，但下半年產品組合變動，高毛利率產品出貨比重增加，帶動下半年營運已回升，持續看好今年產業市況及全年營運可望恢復成長；另外，超豐今年將啟動傳承計劃，預計股東會後，總經理甯鑑超將轉任顧問，由執行副總紀有章接任。

甯鑑超於法說會時表示，去年下半年消費性電子需求還是低迷，市場雖然持續傳出PC、NB需求回升，但公司在接單的回應上仍不明顯，訂單仍以短單、急單為主，但所幸工控產品接單相對良好，整體而言，去年第四季應該是營運谷底，看好今年景氣將會回升。

展望今年表現，甯鑑超延續看法，預估今年第一季是全年最低，之後開始恢復成長，預期由AI帶動市場需求，包括AI PC、AI手機需求明顯增加，相關供應鏈訂單也將優於去年。甯鑑超強調，超豐近年分散市場風險，正積極開發國外客戶，以去年而言，單月外銷訂單一度達到5成水準，今年預期仍有較大海外客戶下單，海外營運比重可望續增。

此外，集團營運長謝永達也在法說會上說明，超豐將啟動接班計劃，身為超豐創立元老之一的甯鑑超，預計在今年股東會轉任公司顧問二年，屆時，總經理職位將由執行副總紀有章接任。

超豐2023年營收135.7億元，年減14.92％；全年毛利率20.9％，年減5.6個百分點；全年稅後純益19.97億元，年衰退36.8％。該公司表示，去年毛利率下滑，主因半導體需求降溫，產能利用率衰退，衝擊毛利率及獲利表現，去年EPS 3.51元，也低於前一年的5.55元。