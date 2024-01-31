華南永昌證複委託交易 送四好禮

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春節佳期將至，為了服務台股休市期間，在國際股市持續交易的投資人，華南永昌證券祭出「春節海外交易不打烊，百萬獎金龍厚你」的活動，活動期間自2月1日至3月31日。

華南永昌證複委託活動共有四大好禮，第一、「百萬滿額送」，於活動期間累積交易每滿等值新台幣100萬元，即可獲得超商禮券100元，交易愈多、領愈多。第二、「過年加碼抽」，2月6日至14日過年期間交易每滿等值新台幣50萬元，即可獲一次抽獎機會，獎項為Apple Watch（五名）。

第三、「新戶早鳥獎」，新戶於活動期間交易滿等值新台幣1,000萬元，即可獲得新光三越禮券5,000元，早鳥獎共60名；第四、「萬元住宿券」，於活動期間累積交易滿等值新台幣1億元，即可獲得萬元住宿券。

展望2024年，華南永昌證券表示，面對國際政經局勢震盪，市場資金流向快速改變，所以Buy&Hold的策略效果可能不會像過去十年這麼好，投資者需要好的投資工具。

華南永昌證券整合「指標」、「選股」、「策略」三大核心要素，獨家編製「美股趨勢掃描」，每日精算美國四大指數與11大類股強弱變化與資金流向，能快速研判市場多空、強勢類股與反轉訊號，並可以提前預測下波行情趨勢類股。

「美股趨勢掃描」在2023年已成功幫投資者趨吉避凶，不但掌握2023年上半年度費城半導體指數與2023年6月能源類股的行情，並在2023年8月美股大幅修正前，提前警示大盤趨勢已由強轉弱，為投資者避開重大事件可能帶來的虧損；而在2023年底市場仍瀰漫恐慌時，美股趨勢掃描指標就由弱轉強，並建議投資人順勢操作，後來大盤也如預期表現，成功掌握2023年底的美股行情。

另外，華南永昌證券每周一固定推出複委託週報，內容包含美股趨勢掃描等，可以快速了解大盤與類股在一段期間內的變化，甚至可以提前預警，並快速找出下波行情類股，再結合獨家選股策略進行個股掃描找出鑽石股，從上而下協助投資者尋找投資機會與降低投資風險。