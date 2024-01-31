凱基證 去年獲獎數再創新高

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凱基證券2023年寫下亮眼成果，國內外獲獎數總計達77座，連兩年創新高，獎項涵蓋財富管理、客戶服務、數位創新、研究分析、ESG及永續金融等，穩居業界領導品牌。凱基證券將持續以成為亞洲領先的金融企業為願景。

凱基證落實「以客戶為中心」的核心價值，提供多元完整的服務，如理財影音節目「凱基股股漲」、首創「一對一專家陪跑」等，不僅為年度唯一獲頒台灣客服中心發展協會「最佳客戶服務企業」獎的券商，更摘下金融服務評鑑大賞「服務品質獎」、財訊金融獎「券商客戶推薦獎」等。

凱基證財管業務堅持「不為產品找客戶，為客戶找適合的產品」與客戶共好的精神，2023年囊括多項財經媒體大獎，包含今周刊財管評鑑「最佳財富管理券商獎」等十項大獎、財訊財富管理大獎「最佳財富管理」等六座獎項。

在數位創新方面，凱基證推出「APP免登入」、「雲端鷹眼通」、定期定額「日日扣」彈性調整投資策略等，獲金彝獎傑出金融創新獎、數位金融獎兩項大獎、金峰獎十大傑出創新研發獎、金漾獎創新商模獎等。

更積極優化客戶體驗及流程，陸續奪得FCA創新商務獎、Red Hat亞太區創新獎及IDC未來企業大獎，期以幫助客戶朝向「智在投資」的目標邁進。

凱基證活絡資本市場、推動經紀業務、打造多元商品，例如積極推廣ETF、權證商品以豐富客戶投資組合、蟬聯證交所、櫃買中心等主管機關獎項肯定。

凱基投顧長期累積的研究實力，協助凱基證外資機構業務市占率長居本土券商龍頭，獲得國際財經權威媒體亞元雜誌（Asiamoney）最佳研究券商等四項大獎、機構投資人雜誌（Institutional Investor）台灣最佳分析師等五項大獎。

凱基證推動公平待客、永續金融也交出亮眼佳績，除領先同業獲頒「APP無障礙認證」，更成為首家取得多扶協會營業場域「無障礙環境認證」的券商。

凱基證2023年主動發起淨灘活動場次達44場、參與人數近千人，再次寫下國內金融業第一紀錄，獲財訊「最佳公益推動獎」肯定；員工餐廳將日常飲食結合ESG落實減碳，獲頒綠色餐飲指南「綠食先行獎」也寫金融業首例。