密切觀察美股財報、聯發科法說會

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經濟事件分析：雖然美國升息幅度這麼大，但美國經濟似乎還是很穩健的，2023年第三季約4.9％，2023年第四季本估2％但卻是3.3％，2023年GDP上升至3.1％。通貨膨脹雖緩慢下滑但卻是趨勢，2023年12月核心CPI年增率約3.9％是創2021年5月以來最低。就業狀況也持穩，2023年12月非農就業意外大增21.6萬，失業率維持在3.7％。

這些經濟數字對台股都增添信心，台灣1月消費者信心上升到72.1是22個月新高，購買股票時機也上升到58.68點為近四年最高。也就因為美國經濟穩健3月降息機率大減，美國聯準會利率決策會議報告是關鍵。

產業變動分析：

台積電法說會扭轉台股行情形成一個人的武林，在法說會前有許多疑慮，如2024年營收能成長24％？毛利會下降至51.5％以下？製程技術會輸給英特爾18A效能？這些疑慮全在法說會去除。首先疑慮在三大重要客戶輝達、蘋果、英特爾的成長動能，中國廠商不喜愛輝達H20的疑慮，輝達中國營收約22.24％影響輝達很大，但大摩估輝達中國客戶的H20晶片出貨量預計將達到每月200萬～300萬顆，這個量很大，輝達的CoWoS總需求太大，除台積電、Amkor外還要再新增英特爾IFS。

蘋果也很受疑慮，但蘋果的韌性極強，iPhone的多年升級周期將更加強勁，法人估蘋果2024年推出的生成式AI功能手機，大部分iPhone的用戶在用iPhone 11，AI功能的預期可能促使蘋果有換機潮可能。Vision Pro優於預期估計劃2024年生產約40萬至100萬台。英特爾財報差這加大可能會把公司分拆成車用晶片、AI部門、晶圓代工、晶片製造、產品設計等公司，如此晶片製造公司將會加大委外代工，由上發展更鞏固台積電2024年營收成長24％的可能性。

至於毛利率本來估會調至51.5％，甚至50％以下，因3奈米月產能由5.5萬片增至10萬片，在淡季時會讓毛利率明顯下降，但台積電估在52％～54％間也去除疑慮。最後是英特爾買高孔徑0.55光刻機，但台積電2030年才會用，怕技術落後且英特爾2024年技畫推18A，說比台積電2奈米強，但魏哲家說台積電2024年N3P比英特爾18A強，台積電N3P電晶體約2.9億個，18A約2.2億個，不要被表面數字所迷惑，台積電這次法說會後更鞏固護國神山角色。

盤勢分析及選股：

離封關日愈近結帳壓力似乎愈重買盤偏保守，這導致成交量再降再形成年關前量縮常態。AI仍持續將是2024年科技產業主軸，四大雲端服務供應CSP生成式AI掀起旋風，本周微軟、亞馬遜、Google、Meta財報將同步登場為超級財報周掀高潮，又碰到台股進入封關當然觀望濃厚，但AI股明顯是大盤重心，仍以此為操盤重心。

聯發科1月31日法說會也很具影響力，目前法人估第一季營收約季減5％，全年營收預估年增15％～20％，每股獲利54～56元間，市場關心華為手機強勢回歸對發哥的衝擊程度，由於短期變數太大需密切注意財報效應。