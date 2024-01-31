安瑞 2024營收成長上看3成

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安瑞-KY（3664）全力搶攻歐美市場，董事長連建欽30日指出，去年第四季受惠資安產業的旺季效應，單季順利轉虧為盈。2024年則看好新產品及新區域的拓展，年營收成長率上看3成。

連建欽表示，為充實現金流、擴建新團隊、增加資源，預計2024將辦理私募，最快今年第一季會公布私募對象，最慢上半年會完成。2023年時董事會通過私募額度有2億元，先前引進策略性股東樺漢後，仍有1億元的額度。

安瑞-KY為資訊安全廠商，主要產品為SSL VPN（安全網路存取服務）、負載平衡、應用防火牆。

目前在台灣、日本及印度均有布局。印度市場（含中東和非洲）的營收貢獻達65～70％，日本約占15％、北美約10％。

印度市場主要客戶類型為銀行、政府，日本以銀行為主，美國則是以教育和醫療為主。

安瑞-KY表示，2024年將積極擴展美國及歐洲市場。新產品線方面將新增偵測裝置及模擬攻擊等，預期2024年的營收將可成長3成。

安瑞-KY去年營收6.24億元，年增34.23％，前三季每股稅後淨損1.23元，但2023年第四季因旺季效應，資安專案陸續進帳，單季正式轉虧為盈。全年而言可望損益平衡，但累虧恐未能在短期內彌補完成。

大宇資訊目前持有安瑞-KY股份逾3成，2023年則是引進策略性股東樺漢，持股大約1成，透過樺漢的通路，安瑞-KY得以擴增北美的客戶，目前也在越南及匈牙利等廠區展開資安合作。

該公司產品營收結構為，資安服務占5成，軟體25％、硬體占25％，目前研發基地主力在台灣及印度。全球約有140位員工。毛利率約在65％～70％，而今年度因為新增團隊費用也會增加，估計由去年1,300萬美元成長至2024年的1,500萬美元水準。