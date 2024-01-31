聯寶 無線充電業務看旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯寶（6821）2023年營收逆勢較前一年度成長，創近四年營收新高紀錄，該公司趕在農曆年前，於本月31日舉行Qi 2.0新品發表記者會，董事長譚明珠將親自出席，展望2024年，無線充電業務營運動能看旺。

聯寶為開創營運成長動能，2023年積極加大無線充電市場布局，拓展歐洲、美國、中國、澳洲等地區OEM、ODM業務接單，2023年第二季啟動量產，且因應美中關稅政策，並規劃東南亞地區協力生產廠商，除有助於滿足客戶訂單需求並增進業務合作黏著度，同時創造聯寶拓展東南亞無線充電市場商機，2023年無線充電業務營收比重達21.14％，對營運有加分效果。

展望2024年第一季，聯寶看好旗下無線充電業務仍維持動能，包括受惠Qi 2.0標準推出，帶動國際品牌大廠相繼推出新規格無線充電新品計畫，有助於推升接單需求，且公司投入KW級無線充電線圈、300W中高功率無線充電模組等開發，墊高無線充電業務競爭門檻與拓展無線充電應用領域布局，除此之外，旗下磁性元件業務方面，有機會隨應用於車用馬達控制器的磁性元件、Wi-Fi 7領域的LAN類網路變壓器等新品逐步放量。

聯寶日前公告12月營收，達5,046萬元，月增5.71％、年減5.01％，寫2023年單月次高紀錄，主要受惠於磁性元件新品布局效益漸顯，切入日系車廠應用於馬達驅動器的磁性元件新品，已在去年12月順利完成試量產出貨，預計於今年第一季正式出貨。聯寶將於31日舉辦Qi 2.0新品發表記者會，現場將展示聯寶通過WPC等認證之最新產品，經營團隊亦介紹新產品與分享業務進度、未來布局策略規劃。