吉茂 今年營收看增15％起跳

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吉茂近年業績

吉茂（1587）墨西哥新廠承接美國State Farm擴大採購AM（售後維修）汽車零件效益可期。吉茂透露，墨西哥新廠近日調機試產順利，已展開接單洽談，預期第二季可放量生產，挹注2024年業績成長動能，法人樂觀營收獲利都將恢復正成長，營收年增看15％～20％。

隨2024年營運恢復正向，汽車水箱零件廠吉茂看好公司前景，董事會也通過買回500張庫藏股轉讓員工，買回區間將至3月28日前，區間價格15.93～34.12元。吉茂表示，公司股價低於區間價格下限，則將繼續買回。

吉茂2023年受美國客戶在升息環境下大幅度調節庫存、同業價格競爭，及匯率等影響下，全年營收21.22億元、年減16.3％，前三季稅後純益銳減至0.61元。

不過吉茂說明，客戶在經過三季庫存調整後，2023年第四季已經逐步恢復正常拉貨，單月營收衰退幅度已大幅縮減至個位數。

對於2024年展望，吉茂指出，為因應中美貿易戰地緣政治變化，公司提前布局墨西哥新廠，2024年將開始收割，在近期開始小批量試產後，也已開始與客戶洽接訂單，預計第二季就可逐步放量出貨。

吉茂指出，目前競爭對手有90％以上在中國大陸，但隨著北美客戶要求就近出貨，且2024年State Farm擴大採用AM零件賠付的效益可望更為擴大，市場需求相當迫切，吉茂墨西哥新廠正好順勢承接此一商機，新產能投產，將成為2024年推升業績成長的主要動能。

由於接單量優於預期，吉茂董事長劉彥狄也將於農曆年前親至墨西哥坐鎮，力求第二季出貨順暢。根據規畫，吉茂墨西哥廠第一階段年產能約在25萬顆水箱，後續配合客戶需求，也隨時可再擴增產線，最大產能可提升至60萬顆。

吉茂台灣廠及南京廠水箱年產能各約110萬顆，吉茂表示，以目前客戶回饋來看，2024年訂單約可與2023年持平。