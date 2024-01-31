前往主要內容
工商時報LOGO

平板玻璃價揚 台玻H1添利

市場預期，台玻上半年的營運將成長，幅度在1成上下。圖／台玻集團官網
市場預期，台玻上半年的營運將成長，幅度在1成上下。圖／台玻集團官網

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台玻近年營運
台玻近年營運

台灣房地產景氣進入調整，中國大陸經濟低迷，兩岸平板玻璃需求疲弱，不過2024年在價格行情止跌回穩帶動下，平板玻璃需求可望在第二季後回溫往上。市場預期，由於台玻（1802）2023年營運基期低，2024年在價格回升下，上半年的營運應會有成長，幅度估約在1成。

受惠平板玻璃價格從2023年第四季起回升，台玻2023全年合併營收456.19億元、年增4.01％。

2024年以來，中國大陸平板玻璃價格比2023年同期上漲13％～15％。在中國經濟和政策不確定因素影響，台玻預期2024年平板玻璃市場前景困難度增加，不過台玻將持續透過升級產品及改善製程來提高產品利潤及降低生產成本，包括升級現有加工產線、全面智能化及自動化生產等方式因應。

台玻的平板玻璃業務營占比約7成。另一主要產項玻纖事業，受全球需求疲軟、經濟復甦停滯、外部需求大幅度下降影響，致市場價格下跌，並因調節產能使單位生產成本增加，導致台玻2023年玻纖事業處於虧損。

在全球經濟前景不明朗，短期市場需求變化不大，台玻預期，至2024年中才能由外銷訂單判斷玻纖景氣回復狀況。

長期而言，預期要到2025～2026年整體玻璃纖維銷售狀況可望回復正常水準。

目前市場看好台玻玻纖事業中的，主要是台玻低介電玻纖布與國內外各知名銅箔基板（CCL）廠搭配，已陸續在各大國際終端廠取得認證，用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等用途。在5G高頻高速性能將推升光通訊需求升級，將可帶動台玻低介電玻纖布的市場。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 降息，再一次的空歡喜？

  2. 00940發行價10元＋月配息 00929危險了？

  3. 航運股Q1續揚帆？農曆年後航運價法人這樣看

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。