長興 去年每股賺1.85元

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長興（1717）自結2023年12月稅前盈餘1.4億元、年增161.59％；全年整體出貨量雖保持穩定，惟產品平均出貨單價隨原物料成本下調，營收424.52億元、年減13.39％，稅前盈餘21.82億元、年減37.91％，每股稅前盈餘1.85元。展望2024年，長興表示，三大事業部門出貨量均已自底部回升趨勢，營運保守中仍偏樂觀。

長興表示，合成樹脂提升重點產品市場競爭力，期待東南亞市場效益顯現。特用材料伴隨新產能開出，因應北美、印度等市場的需求，積極開發新的應用市場，增加高毛利產品比重；電子材料預期PCB產業恢復成長下，乾膜光阻出貨量可望回升，精密機械部門除ABF載板設備外，亦將拓展應用領域如半導體封裝等，創造更大成長空間。

長興指出，合成樹脂、特用材料隨疫後市場反彈，2023全年出貨量增加。而PCB電子產業需求復甦相對較為落後，2023年電子材料的出貨量減少，不過乾膜光阻的出貨量在下半年逐步回穩，全年出貨量與前年僅有些微差距。

另一方面，永光（1711）2023年下半業績有回升趨勢，惟受制新台幣升值出現匯損，自結2023年12月稅前虧損3,684萬元，連二月出現虧損，全年稅前盈餘1.06億元，每股稅前盈餘0.19元。