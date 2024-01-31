沛爾生醫 3月創新板掛牌

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首檔細胞基因療法新藥研發公司沛爾生醫（6949），預計3月上旬於創新板掛牌上市。沛爾生醫表示，研發進度最快的產品為PL001，係以B細胞表面抗原CD19為標靶的CD19 CAR-T用以治療B細胞淋巴癌，已完成第一期臨床試驗，並獲准進入第二期，進度領先其他台灣同業。

健保署2023年11月將諾華旗下CAR-T細胞免疫治療藥品Kymriah納入健保給付，適應症為「急性淋巴性白血病」與「瀰漫性大B細胞淋巴癌」，未來沛爾生醫的PL001有望成為本土第一件上市的CAR-T產品，達成國內CAR-T療法自主化的第一步。

沛爾生醫為再生醫療領域的新藥研發公司，以「基因工程改造T細胞」即嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）的癌症療法為核心研發方向，PL001獲准進入第二期，且不同傳統小分子用藥或其他的非細胞治療藥品，細胞治療新藥在「再生醫療雙法」通過後可申請五年附款許可證，快速進入市場供病患使用。

此外，沛爾生醫應用自主開發且獲專利保護的「新世代多鏈CAR-T技術平台」，朝向治療實體癌方向開發前進，預計2025年前申報試驗用新藥，展開臨床試驗。

沛爾生醫也強調，除PL001產品製程擁有獨特專利，在製造CAR-T的上游原物料「慢病毒」生產具有產能規畫，「慢病毒」在CAR-T製程中猶如半導體界的光阻劑，為決定產品成功的關鍵要素。