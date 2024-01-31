蘋果西打才復活…大飲驚傳跳票 總座急澄清

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老牌飲料蘋果西打母公司大飲（1213）傳出因「存款不足」跳票。大飲總經理于忠敏30日召開重訊記者會指出，這是烏龍，因為廠商溢收款783,407元，原協調1月28日支票790,293元支票需抽出回收，由於出納作業疏失，此票據誤存造成後面當天原應付二筆324,240元、270,728元無法兌現造成失誤，30日已將差額另外補足。

雖大飲澄清是烏龍一場，但臺灣證券交易所認為，因大飲違法營業細則，自31日起股票變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。于忠敏表示，造成此次事件，大飲深感抱歉。

對於外界傳聞，蘋果西打的生產是否因此再受影響，于忠敏指出，2023年12月大飲工廠陸續恢復蘋果西打生產，營運逐漸步入正軌，希望各界持續給予支持。

大飲2023年5月因蘋果西打瓶內出現不明的沉澱物，遭桃園衛生局要求暫停產線運作，也因停工產線占營收比重高達99％，導致嚴重虧損。6月更再傳出積欠員工薪資，大飲在2023年9月1日發布重訊指出，將處分七筆不動產、預計淨處分利益約1.38億元，作為公司營運資金。

證交所表示，大飲前因未依規定時限檢送相關資料、未能充分釐清商標權之歸屬、會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，及淨值低於財務報告所列示股本二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第19、14、3及1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易在案。

證交所表示，嗣查大飲1月29日發生存款不足的金融機構退票情事，核有證交所營業細則第49條第1項第9款及第49條之2第1項第3款規定情事，證交所已公告自31日起，對其上市有價證券併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。