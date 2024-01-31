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華城 法人連敲創新天價

華城日線圖
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華城（1519）2023年營收獲利創新高，美國電力公司來台採購大型變壓器，三大法人連續二個交易日買超，30日合計買超2,266張，股價上漲24.5元、收420元，改寫收盤新天價，所有技術線型全面翻轉向上，近五日漲幅9.09％，K9值83.89、D9值72.56元，出現有過熱現象。

華城營收獲利增長來自台電強韌電網計畫、外銷、綠能產業等三大布局，另美國拜登政府加大電網汰舊換新等基礎建設力道，美國各州電力公司來台採購大型變壓器，2024年外銷占比至少40％。

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