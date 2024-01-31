三貝德 多頭點火收漲停

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三貝德（8489）日前回測10日線有撐，吸引多頭參與30元整數關卡攻防戰，在買盤齊聚下，不但站穩30元關卡，還以漲停價32.05元作收，續創波段新高，成交量1,703張，尾盤以漲停掛進的買盤641張。

子公司亞洲教育大平台現有68家實體補習班，獲利穩定，近期完成一樁北區幼兒至小學美語連鎖補習班併購案，營運範疇從偏重國高中生向下延伸，預計年中認列營收。本業以線上學習為主，受疫情影響拖累營運，抵銷子公司獲利，2023年谷底爬升、隨2024年市況回溫，力拚轉盈。