盛群：Q2起營運有望逐季好轉

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盛群近六季財報

盛群（6202）30日舉行線上法說，盛群總經理蔡榮宗表示，庫存去化預計第一季末到第二季結束，自第二季起，盛群營運有望逐季好轉。

蔡榮宗指出，由於獎勵通路商去化庫存，盛群第一季毛利仍有壓力，但觀察盛群轉投資代理商的庫存狀況，代理商業績占盛群營收7至8成，目前庫存周轉天數剩六個月，安全水位四個月，最晚至第二季，應可以回到安全水位。

他指出，庫存下降速度比原先預估要晚一點，但部分代理商在第一季庫存天數已回到正常，應會恢復向盛群拉貨。

從產品價格來看，同業應廣近日對不能重覆燒錄程式的空白MCU（OTP）調漲價格，之前應廣為了出清庫存，現在則是調高價格，以反應合理利潤，顯示MCU產業的產品平均單價有回溫現象。

蔡榮宗指出，盛群整體價格在去年年底調降一波後，預估在2024年第一季及第二季，都不會調整價格。

法人分析，盛群去年第四季營收獲利持續季減，MCU各產品線多呈現3％～7％季減幅，主要是反映市場需求低迷、價格持續承壓；庫存周轉天數攀升至415天，整體庫存去化速度較預期更為緩慢。

法人預期，盛群2024年首季營收、獲利，與2023年第四季持平或略低，然自第二季起營收將呈季季增態勢，2024年全年營收成長目標有望達雙位數，並且預期今年上半年及下半年已經實現毛利率區間，將落於35％～45％、45％。

上游晶圓代工價格已於2024年1月起調降，與封裝廠議價亦初步有正向回饋，法人預估，相關成本調整對於毛利貢獻，將落在2024年第三季後。

盛群公布2023年財報，合併營業額25.96億元、年減57％；稅後純益1.12億元、年減90％，每股稅後純益0.49元。

2023年第四季稅後淨損1,765萬元，每股虧損0.08元。盛群指出，受客戶調整庫存影響，導致去年第四季由盈轉虧，預期今年第一季受農曆年工作天數較少影響，營運將是谷底。