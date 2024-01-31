智冠、榮剛換股生效 網銀持股減

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遊戲通路龍頭智冠（5478）與榮剛（5009）的換股案，30日獲主管機關櫃買中心公告生效，換股案正式拍板定案，並且於31日為換股基準日，大股東網銀國際持股由28.7％稀釋至22％。智冠加上榮剛材料持股比例約5成。

智冠2023年12月22日與台鋼集團旗下榮剛達成換股協議。換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股。智冠因此增資2.86億元，股本放大至15.6億元、榮剛股本也增至60.24億元。

雙方於31日交易完成後，智冠將持有榮剛10.44％股權，榮剛持有智冠約18.32％股權。榮剛成為智冠第一大股東。智冠則成為榮剛超過5％的大股東。

外界解讀，榮剛扮演白衣騎士，化解智冠大股東網銀國際挑戰其經營權的危機。2023年11月左右，智冠大股東網銀國際加碼買進智冠持股，至12月時，網銀持股智冠逾1成，加計其他相關投資公司股份，泛網銀集團在智冠持股比例高至28.7％。智冠董事長王俊博及其家人、集團投資公司持股約27.93％，加計高階主管持股，可控制的股份約3成。

智冠與榮剛宣布股權交換協議後，大股東網銀屢屢提出異議，也透過聲明及媒體，對此換股案表達不滿。其間也採取法律手段，包括提告董事並求償，也向商業法院申請「定暫時狀態處份」。在換股案生效前一天，商業法院駁回了網銀的申請。

隨著換股案生效，網銀三度爭取智冠經營權的如意算盤隨之落空。而智冠和榮剛持股加總起來，接近5成。網銀持股則被稀釋至22％。 智冠引進大股東榮剛之後，要求其三年閉鎖期不能買賣，未來雙方可望在遊戲娛樂、健康運動及網通資訊等產業，共同合作，打造健康娛樂生態圈。

網銀在股權案公告時曾表示「將重新評估對智冠的投資」，未來其動向也成為接下來市場焦點。