美超微報喜 南俊飆百元俱樂部

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AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）因調高財測，激勵盤後股價飆漲逾10％，激勵美超微供應鏈噴出大漲，南俊國際（6584）2002年切入美超微，營收比重最高一度達10％，30日在盤面上雨露均霑，站穩百元俱樂部。

南俊於去年5月掛牌，掛牌價為36元，隨著AI伺服器今年市場規模上看160萬台，較去年大幅成長之下，AI的主流明確，美超微調高年度財測，引爆相關供應鏈買盤，南俊盤中強鎖漲停板，儘管終場打開漲停，收在105元，股價仍創下掛牌以來新高紀錄。

美超微為全球第三大伺服器品牌廠商，並積極在台擴建AI伺服器產能，全年有望朝100萬套出貨邁進。

美超微衝刺AI伺服器產能帶動合作夥伴想像空間，南俊國際為美超微伺服器滑軌供應鏈之一，於2002年切入其供應鏈，算是伺服器滑軌的第一個客戶，營收比重最高一度達10％，不過2023年受到客戶去庫存影響，導致南俊交貨量減少，去年營收占比已不到10％。

南俊國際2023年營收達13.24億元，年減33.1％，不過12月營收表現拉尾盤，創下最近14個月高點，達1.39億元，月增3.11％、年增20.8％，累計2023年前三季稅後淨損800萬元，每股稅後淨損0.12元。