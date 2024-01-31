13檔有戲 公股連四買

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

13檔八大公股券商近四日加碼股

八大公股券商客戶30日雖然僅小賣超0.22億元，但是仍然呈現連四日賣超86億元，公股券商仍然在近四日逆勢逢低加碼創意（3443）逾9億元，另外智原（3035）以及光寶科（2301）等也各買超超過4億元，合計共有13檔買超1億元以上。

公股券商客戶向來與外資對作，30日外資買超已縮小至15.21億元，累計呈現連八日買超共1,763.6億元，而公股券商30日賣超也降至0.22億元，累計近4日連賣共86.73億元；投資專家指出，美股30日表現，將攸關外資後市是否續買，抑或轉為賣超。

據統計，在公股券商近4日賣超86多元下，仍積極敲進創意、智原、光寶科、台達電、勤誠、聯電、神基、中租-KY、健策、中華電、仁寶、貿聯-KY、新復興等，都各達過1億元以上，且到30日仍站在買方。

以上述個股來看，代表政府基金及公股銀行動向的八大公股券商，近四日買超股也集中在AI題材股、權值股，光是買超這13檔個股，合計就達到35.67億元，顯示公股券商看好AI題材，趁拉回時逢低布局。

此外，公股券商近四日買超6,000萬元以上、且30日也續買超則有威剛、亞德客-KY、擎亞、美時、聚陽、譜瑞-KY、台泥、中興電、台燿、陽明、佳世達、可成、國巨、致新、至上等，分散在各產業族群。

台股投資專家表示，若外資對台股轉未賣超，則公股券商可能轉為買超，依過去慣例，公股買超多與外資站在對立面，且以「買黑賣紅」為主，同時，進出也以大型績優權值股居多，一方面達到護指數，另一方面投資操作較穩健，可收取穩定的股息或賺取資本利得，公股操作標的，值得穩健投資人參考。