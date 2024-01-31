來億-KY上市案 2/1審議

臺灣證券交易所2月1日召開有價證券上市審議委員會，審議來億-KY（6890）股票上市案。
來億-KY公司董事長鐘德禮，公司資本額為22億元，申請上市時淨值為190.255億元，主要業務包括運動鞋及休閒鞋代工製造。
在獲利表現方面，來億-KY於2020年稅前盈餘為27.98億元、2021年6.44億元，2022年35.97億元，2023年前三季為11.86億元；每股稅後純益（EPS）各年度則各為13.27元、1元、11.41元以及3.51元。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
臺灣證券交易所2月1日召開有價證券上市審議委員會，審議來億-KY（6890）股票上市案。
來億-KY公司董事長鐘德禮，公司資本額為22億元，申請上市時淨值為190.255億元，主要業務包括運動鞋及休閒鞋代工製造。
在獲利表現方面，來億-KY於2020年稅前盈餘為27.98億元、2021年6.44億元，2022年35.97億元，2023年前三季為11.86億元；每股稅後純益（EPS）各年度則各為13.27元、1元、11.41元以及3.51元。
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。