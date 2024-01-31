前往主要內容
工商時報LOGO

來億-KY上市案 2/1審議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣證券交易所2月1日召開有價證券上市審議委員會，審議來億-KY（6890）股票上市案。

來億-KY公司董事長鐘德禮，公司資本額為22億元，申請上市時淨值為190.255億元，主要業務包括運動鞋及休閒鞋代工製造。

在獲利表現方面，來億-KY於2020年稅前盈餘為27.98億元、2021年6.44億元，2022年35.97億元，2023年前三季為11.86億元；每股稅後純益（EPS）各年度則各為13.27元、1元、11.41元以及3.51元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 降息，再一次的空歡喜？

  2. 00940發行價10元＋月配息 00929危險了？

  3. 航運股Q1續揚帆？農曆年後航運價法人這樣看

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。