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君帆近年營收獲利

君帆（4584）受惠奧運商機發酵，2023年12月起，製鞋等產業對液壓缸需求增溫，推升君帆1月接單比2023年同期大增逾2成，1月接單多數在2、3月陸續出貨，加上醫療器材及輪胎硫化機對液壓缸訂單增加，訂出2024年接單、出貨、營收兩位數成長的營運目標。

此外，君帆看好大陸及東南亞輪胎市場發展前景，斥資人民幣1億元擴大陸無錫廠產能，預計2025年完工啟用，年產能將增加20％以上。君帆併將在泰國購地建廠，初期先從維修做起，購地及建廠金額控制在新台幣1億元內，銷售由台灣及大陸兩地工廠供貨，等需求達一定規模，才會在泰國當地生產。

君帆主管觀察，2023年12月起，與奧運相關的製鞋等產業對液壓缸需求有回溫的跡象，1月整體接單維持2023年12月水準，但較2023年同期明顯增加2成以上，出貨將陸續反映在第一季營收數字上。

君帆主管表示，君帆生產手術台、牙醫診療椅及電腦斷層掃描所需的液壓缸，台灣廠2023年銷往日本牙醫椅液壓缸數量增加，囿於日圓貶值，營收兌換新台幣金額減少。2023年第四季末新增牙醫診療椅的液壓缸訂單，2024年醫療器材產業訂單預估年成長20％以上。

輪胎硫化機應用所需液壓缸2023年下半年訂單穩定增長，墊高比較基期，預估2024年接單年成長10％以上。而與奧運相關的製鞋相關的通用機械產業訂單預估年成長10％。君帆訂出2024年接單、出貨及營收均比2023年兩位數成長的營運目標。