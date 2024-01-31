台指期 外資減碼多單

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台股1月30日隨著買盤湧入，一度推升加權指數最高觸及18,138點，再創波段新高，隨即引來獲利了結賣壓，但萬八有守，終場下跌85點收18,034點；台指期下跌42點收18,081點，期現貨正價差擴大至46.37點，電子期正價差擴至2.37點，金融期正價差縮至2.17點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,212口至2,185口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,501口至874口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,523口至4,010口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,600點；全月未平倉量put/call ratio值由1.31降至1.26；VIX指數上漲0.09至13.18，整體選擇權籌碼面偏空。

永豐期貨表示，由於美國財政部意外下修第一季發債規模，激勵美債價格走揚，帶動美股尾盤在聯準會（Fed）公布利率決議前夕全面勁揚，標普500站上4,900點，與道瓊再度創下歷史收盤新高。

台股方面，1月30日加權指數翻黑急轉直下，盤面上權值股普遍走低，台積電、鴻海、日月光控股等跌幅介於1％至0.5％，聯發科逆勢走強，勁揚2.67％，AI概念族群為1月30日撐盤要角，奇鋐、麗臺盤中相繼攻上漲停。

然整體來看，受到主要權值股熄火，以及買盤縮手觀望影響，台股日K以上影線黑K作收，不過隨著台幣持續升值有助於外資資金回籠，預估短線仍守穩萬八之上並高檔整理。

元富期貨指出，隨著美國聯準會利率決策會議召開，市場觀望氣氛濃厚，再加上春節長假效應，追價買盤意願並不高，指數與技術指標呈現背離現象，大盤仍有技術性修正風險，須留意封關前獲利了結賣壓。