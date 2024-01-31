AI帶旺 台光電、台燿權證強

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美超級財報周即將登場，市場關注AI相關應用展望。法人認為，台科技業2024年業績可望穩步復甦，台光電（2383）、台燿（6274）等CCL廠出貨力道看增，可趁首季傳統淡季時逢低布局。

法人指出，2024年AI Server市場以晶片區分雖將更為分散化，不過，台光電無論是在AI GPU或多數CSP自研ASIC陣營中皆是最大且為主要供應商，受惠程度最高。隨著CoWoS產能逐季開出，除了2024年首季仍部分受限玻纖布料況緊缺外，其餘季度研判將逐季成長，公司2023、2024年AI Server營收占比預料分別達19 ％、34％，AI Server營收占比逐季上揚。

因產品組合顯著改變，後續台光電營運趨勢將與半導體業者CoWoS產能呈正相關，而非過往隨消費性產品進入淡旺季模式。市場預期，農曆年後隨玻纖紗窯爐產能釋放，AI Server材料出貨狀況將更為順暢，並有效抵銷General Server短期疲軟現況，Infra在2024年首季營收將呈季持平。

整體來看，CCL族群營運動能主要來自AI伺服器、車用，以及手機、PC/NB進入復甦週期。其中在AI伺服器方面，目前高階市場仍以台光電為主要CCL供應商，包括在NVIDIA、全球AI伺服器供應鏈市占率分別超過90％及60％，台燿目前已出貨UBB及NVSwitch、並積極擴大驗證以提高中高階市場市占。

除了AI伺服器之外，以往衛星基板供應多為美商主導，但因市場規模持續擴張下，客戶已開始協尋台廠加入供應鏈當中，其中又以台光電具備較為穩定的產品供應能力而優先加入市場當中，預期未來將能隨供應占比的平均化而出貨成長。此外，由於台燿已籌備產品多年，又新建泰國廠房以期滿足客戶的認證需求，故有望於2025年加入到相關供應鏈中，成為新成長動能。