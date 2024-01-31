建準、健鼎 醞釀落後補漲

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台股人氣股多點開花，落後補漲股加速趕進度引發討論，中信投顧看好建準（2421），強調評價偏低，且將持續受惠於風扇規格的升級趨勢，給予「增加持股」投資評等；統一投顧看好健鼎（3044）伺服器、車用、記憶體三路進擊，重拾成長動能，日前初評「買進」。

同屬散熱族群的奇鋐、雙鴻股價30日創高，相較之下，建準股價走勢顯得十分落後，市場期待同族群落後補漲氣氛開始擴散。

中信投顧考量2023年第四季基期偏低、傳統伺服器微幅回溫，以及ASIC伺服器風扇出貨持續強勁，2023年第四季ASIC出貨金額貢獻遠超輝達AI GPU，本季出貨動能將延續。

建準2023年AI伺服器營收占比為10％，中信投顧指出，2024年營收成長動能仍由AI所帶動，預期AI營收占比有機會超過15％。B100將於第三季登場，仍採用3DVC氣冷解決方案，與同機櫃高度的H100相比，風扇顆數大致相同，不過有近三分之一的風扇規格會有所提升，風扇單位售價提高近2～3成；放眼2025年，隨B100滲透率提升，建準將持續受惠於風扇規格升級趨勢。

再觀察評價面，近期散熱同業奇鋐、雙鴻評價提升，2024年預估本益比均超過20倍，建準當前僅17倍，明顯落後同業，考量將持續受惠於風扇規格升級趨勢，建議旗下客戶布局。

統一投顧指出，健鼎重啟營運動能，第一季受惠伺服器、車用板需求強勁，抵銷消費電子產品衰退的負面影響，營收成長率可望轉正，優於預期的，且全年營收有望逐季成長。