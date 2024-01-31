國人持有境外基金 去年增11%

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據境外基金觀測站統計，2023年境外基金全年淨申購金額1,179.8億元，至年底國人持有達3.83兆元、年增11.2％，其中以固定收益型與平衡型商品最吸金，全年淨申購金額為1,125.4億元與1,066.8億元，至去年底，國人持有分別來到1.5兆與8,875億元。

境外基金去年12月整體淨流出為214.31億元，國人持有金額反而月增1.7％，其中固定收益基金較為熱門，是四大主要資產類別唯一單月淨申購金額為正。投信業者指出，12月股債齊揚，投資人提早獲利了結，導致淨申購金額雖為負值，但國人持有金額仍上升。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊表示，受惠美國聯準會利率政策態度轉向鴿派，相對非投資等級債、新興市場債、貸款等主要資產，中長期投資等級債更受資金青睞；未來投資等級債的資金行情值得期待，建議投資人可逐步將長投資金布局在投資等級債，可兼顧收益與基本面。

美國貨幣市場基金規模在疫情期間約在2.5兆元至3.5兆元美元間，經歷疫情與美國大幅升息後，規模來到5.9兆美元新高水位；預料在未來降息後，利率水準降低，將迫使資金從貨幣市場流出，移轉至收益率高且基本面健康的投資等級債。

富蘭克林證券投顧認為，在景氣和通膨走緩的前提下，再搭配寬鬆貨幣政策環境，債市中長線前景可期，然而因為短線漲多後，易壓抑買盤追價意願。不想費心擇時、擇債者，建議可投資於精選收益複合債型基金。

富坦固定收益團隊強調，全球股債市去年底大漲後，信用債利差縮減，金融市場條件已相對寬鬆，美國聯準會若冒然快速降息、助攻資本市場反彈，恐將導致通膨欲達標的最後一哩路變得更加艱難，這也將造成市場波動加劇。

因此存續期間策略上最好採取中性配置，以約五年中天期持債到期日，因應經濟與通膨風險趨於平衡時的市場波折，把機會側重於比公債有更高殖利率的高品質信用債，不論企業債或房地產抵押債均有超額報酬機會可尋。