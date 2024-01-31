近三月債券ETF 電信、金融最強勢

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近三個月債券ETF表現

美國聯準會暫停升息，市場預期今年將啟動降息，債市迎來順風表現反彈，近三個月債券ETF表現漲多跌少，前十強漲幅都在10％以上，當中又以電信債ETF、金融債ETF表現突出。

群益投資級電信債ETF（00722B）經理人曾盈甄表示，隨通膨趨緩，債市壓力減輕，在考量收益吸引力且金融市場波動猶存之下，追求穩健收益的資金可望持續往資產品質佳，現階段也具備收益的投資等級債來配置。全球5G用戶數量持續增長，相關建設持續擴建，加上萬物聯網時代，也持續為電信運營商帶來商機，電信業成長前景可期，配息也有望延續相對穩定的態勢。

凱基金融債20+（00778B）基金經理人鄭翰紘指出，美國經濟數據優於預期，整體經濟偏向軟著陸機率高，各類產業中以金融債利差相對寬，因而受到投資市場青睞，但今年進入全球選舉年，投資市場仍需提防政治動盪，建議以投資等級債券為主要配置。

國泰10Y+金融債ETF（00933B）基金經理人鍾郁婕認為，市場預期聯準會最快5月啟動降息，帶動股債市今年都是雙多，現在債價仍處於低點，未來潛在資本利得具爆發力，激勵現階段債市投資熱度高。

群益投資級金融債ETF（00724B）經理人謝明志強調，大型金融龍頭資本充足，營運相對穩健，所發行的金融債信評優異，信用狀況佳，意味著投資安全性也相對較高，配息亦能作為收益來源，且在貨幣政策將面臨轉折環境下，後續還可望享有資本利得契機，建議善用金融債ETF來參與。