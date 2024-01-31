鴻林堂生技連獲殊榮 躍登小巨人

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ASPA年會是亞洲科學園區協會的盛事，今年由竹科管理局派出鴻林堂生物科技股份有限公司參加，並成功躋身ASPA Awards 2023 Grand Prize首獎，成為唯一代表台灣參與的企業，在來自22個國家的177個科學園區中，鴻林堂經過詳盡評分從強勁的競爭對手中脫穎而出，彰顯了其在科技創新、研發能量、品質管理（通過ISO 9001、ISO 13485認證）、公司治理、智財管理等多方面的傑出表現。

不僅如此，鴻林堂近期也屢次獲得其他重要獎項，如經濟部2023年小巨人獎、2023台灣金根獎等國際級獎項肯定，鴻林堂總經理李冠林表示，公司榮獲國內外三項代表性獎項，同仁的努力功不可沒，公司也將帶著榮譽持續成長。

該公司擁有高度自主研發能力，並成功開發生產多項產品，涵蓋高階試劑及原料、量產高純度核苷酸原料、生產假尿苷及正電脂質等，提供基礎生醫檢測系列試劑、生物醫學及基因工程和臨床診斷應用領域之蛋白質產品，包括分子生物基因修飾或放大之酵素及試劑、電泳預鑄膠片（Precast gel）、去氧核糖核苷三磷酸（Nucleotides）及mRNA相關原料等，並進行完整開發與量產，可應用於mRNA生產製造，是疫苗及核酸藥物等生物醫療領域的重要原料。

秉持「具有才能的優秀人才，如同鴻鵠遠來，公司提供棲息之林，使大眾安居樂業，得以探求生命科學之堂奧」理念，鴻林堂公司深信，優秀人才如同珍貴的鳥兒，需要一個有活力的環境來綻放才華，重視以人為本之核心價值，內部一半以上團隊擁有碩博士學歷，具備高度自主研發能力。

目前已發表多篇醫學研究論文、獲得多個專利，得到全球學研機構高度認可，哈佛大學、劍橋大學等多所知名大學引用次數多達400次，為推動生物科技領域的發展貢獻精湛技術與創新思維。

李總經理補充，鴻林堂目前已實現生技高等研究場域使用的高階試劑產品自製能力，擁有台灣核苷酸原料第一大生產線，讓台灣在此從進口國轉為出口國，未來將持續深耕生物醫療領域，投入除了開發新藥等醫學用途外，還有可被更廣泛使用的民生用途。

此外，也積極參與得獎廠商聯誼會與優良廠商學習，以全球視野打造卓越品牌形象，配合政府發展生物醫藥及核酸藥物專業製造政策，共同打造台灣第二座護國神山，為國內生技事業投入嶄新動力。