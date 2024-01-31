AI才剛開始科技業長期飯票

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全球科技基金近月績效前10名

科技股價雖已漲一波，長線週期來看，法人認為，AI發展仍在黎明階段，和過往創新週期不同，除了美股七雄外，接下來可多聚焦中小型股的表現。

展望科技股後市，安聯投信表示，由於市場對AI基礎設施需求依舊相當強勁，在軟體、可涉入領域也看到應用機會，投資上可尋找受益AI人工智慧而驅動成長的公司，料將是捕捉未來幾年龐大投資機會的關鍵。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，美國通膨呈現降溫趨勢，使聯準會今年預計將進入降息循環，利率下調有望刺激消費，帶動企業獲利提升，全球股市也將持續走高，並以高成長的科技股最具表現機會。隨著AI應用加速落地，今年市場主流預計仍將為AI族群。上半年AI硬體股在強烈需求下，仍將保持高速成長，下半年AI軟體股有望接棒，帶動科技股持續上揚。

另一個需求亦快速增溫的則是資安趨勢。安聯投信分析，受惠資安防護意識抬頭，企業增加資本支出，雲端需求亦帶動結構性機會。根據IDC估計網路安全佔公司科技預算達7％～10％。就機會面來看，網路資安趨勢長短期都有許多成長動能，數位化大趨勢亦增加民眾在數位生活中面臨更多潛在風險；就評價面來看，網路資安相關主題具相對優勢，在資安防護意識抬頭、需求增溫下，有望在策略性併購需求下，帶動更多潛在併購機會。

百達保安策略投資團隊強調，保安投資範疇囊括資訊安全、保安設施和保安服務，目前資安解決方案的覆蓋率僅約10％，潛在市場的總機會達到驚人的1.5兆美元至2.0兆美元。企業資訊部門亟需雲端防護和網路資安解決方案。縱觀去年在資訊領域，對人工智慧（AI）潛力的樂觀情緒推動美國科技股上漲，資訊安全族群應聲而漲，主因在於人工智慧的發展帶動半導體、資料中心和資安公司的表現。