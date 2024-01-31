Fed降息後一年美股平均漲17.6％ ESG股補漲行情可期

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根據歷史經驗，美國聯準會（Fed）1980年至2007年Fed共8次降息週期，其中預防性降息4次，一年後美股平均上漲17.6％，目前金融市場風險情緒仍然穩定，且基本面並未改變，加上總統大選年紅利題材，投信法人預期，美股後市漲升行情續看俏，短線回檔修正有利分批逢低布局。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，市場對於Fed今年可望降息3次有共識，去年以來美股大漲主要是由科技巨頭尤其AI相關所帶動，讓許多具長期投資價值個股未受青睞，尤其許多ESG個股遭到錯殺或低估。居高思危下，後市可望轉進基期相對低的利基股。

隨著企業獲利回歸成長，預期市場動能擴散至龍頭科技股外，建議可優先布局趨勢成長上的補漲機會，智慧能源為選股焦點，電動車等待落底，循環經濟與永續農場則有個股表現機會。看好題材包括評價合理的AI相關科技，需求回溫的工程管理、軟體與水資源，基本面風險低的能源轉型類股等。

富蘭克林證券投顧認為，根據世界經濟論壇發布的《2024年全球風險報告》，無論是短期還是長期，極端氣候仍是全球面臨的主要風險之一，看好2030年前全球經濟將持續推動減碳，隨著碳排放有價可循時代來到，具備氣候變遷應變能力的企業將脫穎而出，建議將全球氣候變遷主題型股票基金列為投資組合的核心要角，採取分批加碼或定期定額方式，網羅全方位氣候商機。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆表示，美國經濟有望軟著陸、利率觸頂及大陸經濟可能已度過最糟情況，有利今年全球股市前景，但地緣政治情勢、選舉、聯準會降息路徑及企業獲利表現，則將不定期擾動盤勢。

這種由總經消息主導的波動環境，是主動式管理者幫投資人創造超額報酬的有利環境，未來將趁市場悲觀之際在電動車、公用事業及乾淨能源產業發掘被錯殺的標的，來度過高利率環境的挑戰。