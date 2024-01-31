日股基金 連二周淨流入

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日本基金今年來績效前10名

美國聯準會貨幣政策由緊縮轉向寬鬆，使資金有望回流亞洲股市，投信法人指出，其中以日本及印度投資潛力較高，除日經225繼去年大漲近3成，今年來截至24日為止，日股基金連二周買超，單周買超4.6億美元，市場續看旺日本股市後市。

瑞銀投信投資研究部主管陳碩存認為，日股經過最近幾周的上漲之後，價值面仍算合理，日本企業營收穩健且組織改革正在進行中，另持有日圓的部位仍對海外投資人有利。

根據瑞銀的研究發現，日股近期的反彈，似乎是由日圓在去年12月大幅升值後走軟，及投資者買入大型股推動的行情，只要國際投資者持續有資金流入，短期內仍有上漲空間可期，這情形與去年初行情類似。此外，若如預期今年日圓溫和走強，日本企業營收有望持續穩健，日本國內總經前景仍以正面看待。

儘管由於年初時能登半島地震導致日本央行（BoJ）貨幣政策正常化的預期被延遲，部分具資產及價值題材的族群表現相對落後，但今年上半年仍有機會有發揮空間，目前銀行股股價淨值比約為為0.7倍，仍低於2016年之前的水準。

富達國際表示，雖然日本輸入性通膨正在消退，但國內通膨黏性逐漸增強，服務業通膨創下30年來最高水準，溫和的成長也支撐了日本經濟。日本央行對實質工資的行動將取決於3月和4月春鬥活動，並可望有進一步上漲的可能。

美國潛在的經濟衰退壓力和降息預期，將使日圓轉為走強，美國公債殖利率也將逐步回落，在日本各產業部分，恐對過去表現強勁的價值股形成壓力，因此傾向避開銀行，並繼續減持汽車零件產業，轉向房地產等目前落後的產業。

統一投信強調，日本走出失落的30年，加上觀光產業復甦至疫情前水準，半導體供應鏈移轉與設備需求大增等利多，將會帶動日股持續走高。