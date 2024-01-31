降息利多加持 亞債急起直追

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

亞債基金績效表現

美國今年將展開降息時程，帶動債券市場翻多，先前表現落後的亞洲債市近來急起直追。投信法人指出，除了歐美主要央行降息利多，亞債殖利率具吸引力、債信品質改善等多項正面因素，前景轉趨樂觀，建議穩健型聚焦亞洲投資級債，積極型可加碼亞洲非投資等級債。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，亞洲債市具有利多支持，樂觀看待今年投資展望，亞洲信用債的殖利率相當高，以非投資等級債為例，亞洲非投等債殖利率比其他非投等債高出185～570個基本點，且債信品質改善，亞債指數中投等債比重持續增加，且BB級債權重大幅上揚。

加上新債供給量下降，且違約率下降，2022年達16.8％，去年已降低至10％，預估今年是4.5％。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金基金經理人、富坦固定收益團隊投資長桑娜．德賽分析，美國經濟仍然強韌，聯準會應不需急於降息，市場先前過度樂觀預期聯準會今年降息時程與幅度，預期接下來幾個季度市場將有所調整，殖利率可能再回彈，而這將是開始適度拉長存續期的良機。

考量對抗通膨最後一哩路可能難度更高，建議以高品質複合型精選收益債為核心資產配置，由專業經理團隊靈活配置、精準對焦，並以管控下檔風險為優先，分享全球債市長多機會。

野村資產管理無限制固定收益團隊主管暨野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券基金經理人賀昱誠認為，預期美國經濟將繼續降溫，使聯準會有空間在今年中後期降息，並將帶動債券殖利率降低，但因債市已反應大多數今年降息幅度，預期後續殖利率下降的走勢會較為波折，投資人需要靈活應變。

施羅德新興市場債券和大宗商品主管Abdallah Guezour強調，新興市場美元債務也提供相當吸引人的投資價值，尤其是主權非投資等級債券，利差仍處於歷史高位，但對各行業採取謹慎和選擇性的態度是必要的。整體來看，疫情後大宗商品的長期牛市週期仍在，也是一些新興市場債券和貨幣的潛在助力。