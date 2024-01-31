通膨趨穩 債市迎順風

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

過去半年通膨降溫取得顯著進展，核心通膨已更接近2％。投信法人認為，聯準會並不需要維持利率於當前的高水位，通膨與景氣溫和、債市殖利率處十餘年來高檔、貨幣政策轉向有望，正創造債市表現最有利情境。

西方資產團隊分析，強勁的企業基本面與央行政策可望轉向為風險性資產提供良好背景，即便近期上漲後部分資產評價面上升，不過不同資產與標的評價面分歧，經由精選標的將可掌握箇中機會。

投資級債因企業資產負債表持續改善，支撐強韌基本面，即便利差偏緊。非投資級債則是明日之星，與BB級債特別具有價格持續攀升的空間，且潛在獲升評的利多尚未完全反映，企業基本面強韌且預期違約率仍較低。

新興市場債方面，評價面低、實質殖利率高，加上新興國家央行已經或正將啟動降息，是新興市場當地債最大優勢，美元計價主權債也具投資機會。今年即便地緣政治、選舉與央行政策等不確定性風險仍存，整體環境已更有利，各類債市正迎來難得一見的強勁順風。

野村資產管理無限制固定收益團隊主管暨野村基金全球多元收益債券基金經理人賀昱誠建議，應多聆聽央行官員對於利率政策的看法，特別是聯準會的評論，聯準會已確認，預計今年降息75個基本點（3碼），但尚未具體說明降息時間，且重申在降息開始前利率將維持在高檔一段時間，符合降息將在年中左右開始的預期。

預期美國經濟將繼續降溫，使聯準會有空間在2024年的中後期降息，並將帶動債券殖利率降低，但因債市已反應大多數今年降息的幅度，預期後續殖利率下降的走勢會較為波折，投資人需要靈活應變。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，經濟已展現出優勢，預期當前債券利率價值，將可為信用債券提供良好進場時點，預計債市違約狀況應屬無虞，觀察科技非投資等級債券指數逾8％殖利率，可帶來積極的長期報酬契機，後續可關注科技非投等債表現。