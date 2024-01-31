三動能引爆 生技基金發光

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生技產業自去年10月底出現轉折點，吸引投資人目光重新聚焦。法人指出，今年市場預期升息觸頂，在三大動能的併購熱潮、監管放寬、關鍵新藥支持下，看好今年併購數量與新藥核准動能再創新高，生技基金逢低布。

百達生物科技策略投資團隊產品經理Flora Liu表示，歷史經驗顯示，過去三年除少數疫苗股受惠新冠肺炎影響，總體經濟因升息環境令生技產業面臨逆風，到去年底才看到生技股行情強勢回歸，NBI生技指數自去年10月低點反彈，截至1月8日高點漲幅高達24.6％，顯示生技轉折點可能已到。

百達生物科技策略投資團隊分析，併購是生技領域去年開始延燒的話題，尤其是去年創下歷史最多的併購交易數量紀錄，超過20筆重要的歐美交易，總金額超過1,200億美元，反映大型生技公司持續渴求擁有已通過臨床二期試驗資產的高潛力公司。

逐步放寬的監管環境，令新藥核准進度加速，縮短產品上市週期。去年FDA核准55種新藥物，這是過去30年中第二高，顯示出該年度在新藥物核准方面取得重要的突破。

具備里程碑意義的新藥核准，同樣刺激了生技市場，如首款減緩神經疾病的阿茲海默症藥物百健的「LEQEMBI」、首款針對遺傳性肌肉萎縮症之一的裘馨氏肌肉失養症Sarepta的「 ELEVIDYS 」，還有基因編輯細胞療法，對醫學、植物育種、畜牧、漁業等發展有重大影響。

安聯投信強調，整體受惠於殖利率走低、激勵評價面的再評價所致，受惠於資金輪動、低基期與主題式基金增溫，例如生技等主題，近期亦在評價面回升提振下有所表現，尤其是部分新藥的研發題材、持續發效。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏認為，醫療產業股價去年落後大盤約2成，創造逢低布局空間。考量財報表現平穩，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。