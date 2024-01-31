金龍年投資 迎戰5變數

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金龍年來報到，各銀行陸續發表最新展望，銀行主管指出，今年股債還是上下震盪，投資人可以藉由定期定額長期投資，也能降低風險，建議掌握二大轉折與四大投資機會。

公股銀分析，隨著通膨趨緩，美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）可望於今年降息，全球經濟可望軟著陸。惟地緣政治風險、消費力的動能、經濟基本面仍存在不確定性，考量股市於2023年第四季大幅上漲，市場已先行反映了Fed及ECB貨幣政策可望轉向寬鬆及經濟軟著陸的利多，預期2024年的股市震盪風險較高。

利率下行環境，債券基金及外國債券可望同時獲有資本利得及利息收益，績效報酬將相對穩健。公股銀表示，可以用高品質債券基金，搭配優質公司債為核心配置，股票基金為衛星配置，股票基金將推廣定期定額、定期不定額或分批承接方式，以降低波動風險，布局相對看好的國家、產業及具ESG題材之標的。

公股銀主管強調，今年布局重點建議，可戶透過定期定額持續扣款，透過長期定期定額的複利效果達成財富累積或增值。

安泰銀行認為，今年全球市場將面臨五大金融環境變化，分別為軟著陸、緩降息、弱美元、重科技、拚大選。預期受住房與租金成本僵固性導致美國核心通膨下降緩慢，但實體經濟如PMI硬數據表現卻又持續低迷下，極有可能讓聯準會轉向啟動降息按鈕，但預料降息速度可能不快。根據最新聯準會點陣圖顯示至2024年底降息幅度約3碼左右。

安泰銀行理財產品部協理陳昱亨指出，全球金融市場面臨二道威脅，分別是美國低度經濟增長不幸步入硬著陸、維穩經濟不成轉為地緣政治風險多點爆發。

因此在面臨可能威脅下，建議資產配置應回歸平衡配置，股債配置不可偏廢，並善用另類資產，例如結構型商品來建構資產防護網。

投資人面對2024年五個金融環境趨勢，可掌握景氣與利率的新循環與科技與循環的新主軸二大轉折，帶來的四大投資機會，包含評價修復與企業獲利雙軌回升推升股市、AI運用擴大與美國降息外溢有利非美、利率政策轉向與經濟溫和成長有利固收、央行擴大降息與AI應用成長有利大型股。