大選年美股強勢 外銀喊漲12％

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美國大選年將帶動美股強勢增長，外銀指出，根據過去經驗顯示S&P500指數於最末次升息後多呈上揚走勢，且美國總統選舉年美股多有不錯的表現，今年有望增長近12％，其中通訊服務、資訊科技、非必需消費等成長股族群之獲利成長動能較為強勁，有機會繼續成為今年美股領頭羊。

法國巴黎集團指出，自2022年美國升息，美國企業獲利成長動能由強轉弱，美股失去領漲動能，去年美國企業再由衰退轉為成長，統計去年S&P 500指數上漲超過24％，預期美股在今年獲利動能能維持強勢擴張，有望增長11.7％，通訊服務、資訊科技、非必需消費等成長股的獲利依序分別可望成長16.9％、16.6％、12％，高於大盤指數。

法國巴黎集團提到，日股企業獲利自2020年疫情後便快速揚升，即便2022年因主要央行高強度升息遭遇亂流，但去年迄今仍維持上揚走勢，估計今、明兩年企業獲利動能仍是強勢擴張，東證指數、日經225指數於今年皆有機會維持逐季轉強的偏多格局；部分新興市場受惠於年中降息，經濟動能較為強勢，如印度、印尼、大陸等，其中以印度經濟動能最為強勁，MSCI印度指數盈餘成長預估為16％。

滙豐銀行財富管理表示，美國聯準後預計今年中將進行三次減息，每次降息1碼（0.25個百分點），隨後聯邦基準利率將進一步下調，到2025年平均聯邦基準利率預測為3.6％，意即未來兩年降息接近2％。

今年市場與政策利率走低的前景、2025年盈利進一步改善，以及通膨減緩等多個長期趨勢的帶動下，將為美股基本面產生積極的推動作用，帶動S&P 500指數今年增長12％，看好成熟市場中長期公債及印度本幣債券可觀的收益率。

星展集團強調，目前在經濟成長和通貨膨脹數據趨緩下，風險性資產的表現可望得到支撐，特別是去年美國大型科技股的表現優於大盤，在今年可望持續優異表現，此外，除了優質的非必需消費品和科技相關企業，在債券殖利率高於6％情況下，其他產業公司的獲利成長將受到挑戰，因此美國成長股的表現將持續優於價值股。