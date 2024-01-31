AI熱潮 筆電代工出貨迎高成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據國際數據資訊（IDC）全球專業代工與顯示產業研究團隊指出，疫情期間銷量大增的筆電在去年面臨嚴峻的挑戰，導致年減36.4％，預期今年第二季後再次展開筆電換機潮，加上人工智能（AI）筆電的熱潮帶動，全球筆電代工產業出貨量可望迎來雙位數的年成長率，外銀分析，IBM財報表現亮眼推升美股上揚，長期來看，智慧型手機走向高價化及創新AI相關功能，將是推動今年全球出貨成長的關鍵。

渣打銀行財富管理指出，疫情期間所累積的過度儲蓄和結構性的就業市場吃緊，在今年上半年將持續推動市場消費回彈，特別是在通訊服務及科技業方面，以美股年初至今的升勢來說，暫時主要都是由大型科技股推動，19日IBM公布去年第四季的財報，表現優於市場預期，進一步推升美股上漲，但也顯示市場動力集中在科技類，可能缺乏廣度。

星展銀行財富管理提到，自2021年第四季以來，全球筆電出貨量已連續八季年增率呈現衰退，但在去年第四季已轉為正成長，意味著市場可能已觸底，目前正處於上升趨勢，智慧型手機的部份也顯示自低谷復甦的跡象，復甦主要是由大型科技企業旗艦產品的強勁銷售所帶動，成長將由手機周期性換機潮所帶動，通常發生在高峰後的三年，前一次換機潮發生在2021年，因此預期智慧型手機高價化和創新AI相關功能的趨勢將是推動今年全球出貨成長的關鍵因素。

法國巴黎銀行財富管理認為，去年美國七大科技企業亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta、微軟、輝達和特斯拉表現均出色，導致全球投資組合對這些企業的集中程度到達前有未見的程度，但這種極端的配置也可能導致過度投資這七間美國科技巨頭，今年應從AI應用獲得利益的產業著手增加投資組合，以利分散風險。