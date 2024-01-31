寵物險夯 產險改版新上線

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富邦產網路投保寵物險改版後29日宣布再上線，除了網路投保之外，仍有透過其他通路銷售不同專案的新寵物險，目前銷售寵物險還有國泰、旺旺友聯及明台產險，其他產險業者則在觀望中。

根據富邦產險官網統計，去年寵物醫療的「住院費用理賠金」平均約9,000元，「手術費用理賠金」平均約25,000元，但因寵物沒有健保補助，若生病或發生意外導致需要手術或住院治療，龐大的費用恐造成飼主的負擔，若事先有投保寵物險，意外發生時便可申請理賠金，以減輕飼主的負擔。

產險業者表示，雖然知道寵物險市場需求大，曾有十家產險公司曾推出寵物險產品，不過，由於之前損率太高且易產生道德風險，讓不肖人士利用寵物險從中詐取保費，因此，業者不會推出「極具競爭力」的寵物險商品，甚至短期內不會再銷售寵物險。

目前民眾可以透過網路投保的寵物險只有國泰產、旺旺友聯產以及富邦產等三家寵物險，明台產只是因應部分通路要求搭配銷售而已，並非全面銷售，更無網路投保。

富邦產指出，該寵物險有三家不同方案，醫療補償比例高達80％，即自負額為20％，另手術及住院醫療最高6萬元保障，首次投保2個月至未滿8歲，續保年齡可至未滿15歲。

國泰產險寵物險投保年齡是8周～6歲皆可投保，可續保至14歲5個月，另可透過晶片號碼快速投保，免體檢證明，醫療補償比例70％；旺旺友聯寵物險全面採用線上投保，首創指定獸醫院診療機制，診療資料均採數位化傳輸，填寫理賠申請書即可輕鬆完成理賠申請，也無須額外索取診斷證明及醫療單據。

旺旺友聯產說明，寵物險醫療費用保險無自負額，除了皮膚或毛髮的疾病在保險期間內有賠償兩次的限制，其餘皆無理賠次數的限制且首創辦理絕育（結紮）登記即可獲得醫療費用保險減費5％的優惠。

若啟用理賠次數的續保加減費措施，若前一年度沒有申請理賠，寵物醫療費用保障的部份即可獲得保費折減20％的優惠，連續投保三年無申請理賠者，最高則可折減到40％。