櫃買股票ETF競賽 中信投信掛牌檔數奪魁

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中國信託投信2024年新春即傳出獲獎捷報。財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於23日舉辦112年「股票ETF競賽獎勵活動」頒獎典禮，中國信託投信榮獲掛牌檔數競賽第一名，中國信託投信表示，近年發行多檔創新多元的ETF，投資標的橫跨國內與國外，類別囊括股票、債券等，提供全方面且完整綿密的資產管理服務，滿足各種不同類型客戶的需求。

中國信託投信總經理陳正華表示，中國信託投信近年除了積極發行優質的ETF產品外，同時也秉持公平待客的精神，持續優化服務體驗、推廣投資人教育等都不遺餘力，成績受到國內外評比機構的肯定，證明中國信託投信的實力斐然。

中國信託投信秉持服務及滿足投資人需求精神，持續設計出具創新且符合未來趨勢的投資商品，除中信電池及儲能ETF（00902）榮獲多項國際殊榮外，全台首檔以半導體為題的中信關鍵半導體ETF（00891）亦獲得2023年Smart智富台灣基金-創新類非債券指數股票型基金。

陳正華表示，身為投信業的後進者，中國信託投信多年來致力產品創新，尋求後發先至之可能，尤以2019年起，快速建置ETF團隊並精準掌握市場趨勢，積極發行股債ETF產品，同時亦是市場上很早打入主題式ETF的資產管理公司，創下最速突破5,000億元資產規模的紀錄，逐步在業界嶄露頭角。展望未來，中國信託投信將持續以投資人需求為核心，主動出擊提供多元化的商品及服務，成為客戶最佳的資產管理夥伴。