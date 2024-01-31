臺銀 運用Podcast分享永續與創新

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臺灣銀行Podcast《臺銀問講，你問我講》推出第二季節目，以「創新金融 永續臺銀」為主軸，邀請各方專家從不同的切角與故事分享的方式，帶領聽眾探索永續金融的世界。首集請臺銀董事長呂桔誠親自分享金融業與ESG的連結性以及臺銀如何整合金融資源、支持淨零轉型。

本季節目由經理人總編輯齊立文以及數位時代創新長黃亮崢擔任客座主持人，與各領域的專家以有趣、深入淺出的對談導引出各集主題，內容涵蓋金融友善、ESG、文化永續到金融創新。社團法人台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟從需求角度來探討銀行如何提供更友善的金融服務、天主教失智老人基金會主任陳俊佑聊銀行信託服務如何來協助失智者進行資產管理、大樂司文創副總林書旭暢聊如何與臺銀共同保存、修復文化資產的歷程分享。

此外，為讓聽眾更深入了解銀行如何運用永續授信以及綠色金融來因應氣候變遷的風險，邀請前法國巴黎銀行執行總監邱彥禎及安永顧問經理郭天傑等專家分享實務經驗。

永續離不開創新，本季邀請數位發展部多元創新司司長莊明芬及臺灣網路認證股份有限公司策略長杜宏毅博士分別探討在科技發展下銀行如何運用Mydata及數位身分識別打造便利的金融創新服務。

《臺銀問講，你問我講》累計近十萬次下載收聽量，第二季節目共十集，已上架於各大Podcast收聽平台。