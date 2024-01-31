新壽挺體育 辦足球對抗賽

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新光人壽長期力挺體育，於日前假台北市立大學足球場舉行「2024 BE HEROES新光人壽足球菁英對抗賽」，賽中分別舉辦菁英對抗賽與長青對抗賽，以支持台灣基層足球菁英培訓，並提供熱愛足球的長青選手優質的競賽環境，打造活躍老化、健康促進的高齡社會。

BE HEROES足球發展計畫邁入第6年，由新光人壽董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘與台灣男足隊長陳柏良共同發起，成立「陳柏良公益信託足球教育基金」，目標栽培台灣基層足球人才，回饋台灣足壇，同時鼓勵台灣菁英足球員勇敢逐夢。

賽事中場還進行12碼PK公益競賽，邀請熱愛足球的新光金控總經理陳恩光、10歲起就開始踢足球至今的新光人壽董事長魏寶生，以及總經理黃敏義、曾任中華足球隊長的新壽同仁吳昭興、LydiaAI創辦人暨執行長李俊毅等眾多嘉賓於百忙的公務中撥冗參與，12碼進球者每人將捐出1萬元，未進球者每人捐2萬元，累積捐款金額全數投入陳柏良公益信託基金，繼續灌溉台灣基層足球。

新光人壽秉持「光無所不在，心與你同在」的品牌理念，長期支持各式體育活動，除自辦摩天大樓登高賽、全國健行及新光盃街舞等全台知名運動賽事，更連續多年贊助「中華職棒樂天桃猿隊」、高雄右昌國小足球隊等全國多項潛力球隊，榮獲多屆運動企業認證與體育推手的肯定。

此外，新壽更走入偏鄉，與數位人道協會合作，2022年起攜手與數位人道協會合作遠距健康促進偏鄉公益計劃，透過數位工具，提供偏鄉長者線上健康課程及專業醫療諮詢，幫助長者達到前端預防疾病及延緩失能，展現具體成效，並將遠距服務據點由四個再擴增至六個，擴大守護偏鄉長者的生命健康安全。