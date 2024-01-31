格萊天漾12樓多功能宴會廳 開幕

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格萊天漾大飯店以高CP值與絕佳地理位置成為大台北地區的飯店宴會首選，隨著商務會議活動日漸多元化，疫情之後的工商客戶舉辦活動也有愈來愈多像是共識營、工作坊、小組會議、分組競賽等創意形式，為了解決商務活動需求，格萊天漾斥資4千萬打造全新場地「12樓多功能宴會廳」並於近日正式開幕營運。

格萊天漾大飯店「12樓多功能宴會廳」可分為花語、青山、綠意、雲詠4大廳房與一間VIP會議室，空間規劃秉持一貫的通透主張搭配格萊著名的高空天際窗景，全區挑高無梁柱。

花語廳採半開放式隔屏、配備86吋壁掛大螢幕、溫潤木質地板與天藍色牆面，適合作為活動前酒會或交誼空間使用，也是電商或新媒體平台舉辦軟性活動的最愛；青山與綠意廳各自可容納3～4桌圓桌也可打通使用，最大的雲詠廳則是採莫蘭迪藍色調內裝搭配撞色塊織紋地毯與七彩光熠燈飾，雲詠廳的場地規模與青山綠意雙廳合併後相同，10人圓桌最高可達8桌、採劇院型配置可容納100人，適合中小企業報名制活動、說明會或內部講座。

12樓多功能宴會廳最出色的優勢在於多功能的空間規劃可配合服務各種不同的活動需求，對於需要規畫不同空間同步進行活動的客群而言，整層租用的花費可能較選擇其他場地業者更划算，且開放迎賓區也能提供會議中的coffee break使用，促進與會貴賓交流，提升活動滿意度。完美工商活動空間，現正場租8折優惠中（限平日），詳情請電格萊天漾大飯店（02）2338-3366。