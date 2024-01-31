ON the Green 引進韓國高爾夫精品服飾

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千禧世代消費者已儼然成為消費的主力客群，許多傳統品牌呈現出年輕化與個性化態勢，視為熟齡限定的高爾夫亦湧入年輕新血，引領高爾夫服飾產業。ON the Green於日前進駐復興微風本館GF樓層，期待透過實地穿著體驗與真實觸摸購物體驗，讓高爾夫愛好者能充分感受時尚精品服飾新體驗。

順應全球極端氣候，「高機能」＋「極舒適」的高爾夫服飾，逐漸走進消費者日常生活中，而講求穿搭時尚與機能優勢的韓系高爾夫品牌，備受台灣新生高爾夫族群青睞。為讓台灣消費者，能感受與韓國零時差的時尚高爾夫選物體驗，由一群新生代創業主打造的ON the Green，累積多年韓國服飾選品經驗與人脈後，正式引進Jamie West、LE NUCU、LIKEWIZE等在亞洲具人氣的三種新銳高爾夫品牌，從原料、設計與加工皆90％於韓國完成。

翻開高爾夫用品版圖，以日本、美國為最主要勢力，美式版型不夠修身，日系設計過於保守，皆不能滿足年輕消費族群，而席捲全球的韓流勢力，可滿足韓國年輕消費者需求，推出時尚風與兼具舒適剪裁的新銳高爾夫品牌。

韓國精品高爾夫服飾相較其他先行品牌，展現年輕活力與清新氛圍，近年亦迅速成為海外買家的購買主軸。

日本原是國際運動品牌開發非本國支線的領頭羊，隨著深耕運動機能織品科技的韓國，在全球掀起韓流風潮，讓無數國際運動品牌催生韓國支線，因此快速讓韓國原生時尚運動產業蓬勃發展。