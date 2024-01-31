葛鎂診所攜網紅 認購百份年菜

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紅心字會日前於台北車站東森廣場K區地下街，舉辦為弱勢家庭、獨居長者捐贈愛心年菜活動，受到百萬訂閱YouTuber草爺關注，他得知今年募捐情況相當不理想，即刻邀約「葛鎂診所」及恩師桶爺聯合捐款6位數，認購100份愛心年菜，帶頭號召民眾發揮愛心。零死角女神林岱縈也親臨現場，當場揮毫寫春聯來義賣，不到半小時即募得上萬元善款。

林岱縈表示，農曆春節即將到來，當家家戶戶團圓吃年夜飯時，在這社會上卻有許多弱勢家庭、獨居長者，不僅因經濟因素無法好好過年，甚至出現無人聞問、獨自忍飢的情況。紅心字會秘書長李顯文指出，由於景氣低迷造成捐贈縮減嚴重，以及通膨持續升高，加上年前各個慈善單位也湧現募資分食資源等因素，導致募款遠遠低於預期。

連續6年擔任紅心字會公益大使的草爺強調，每年皆會有為弱勢家庭募集年菜的需求，但今年卻遭遇極大困難，以往皆會捐贈年菜的餐廳、飯店、公司行號為例，幾乎都因為景氣不佳，導致無法響應捐助愛心年菜活動。

林岱縈表示，期望民眾能把錢「挪出一點點也好」來響應愛心捐助，讓愛心零死角。草爺也呼籲，企業或個人可於年節前伸出援手，捐助善款或物資，讓弱勢家庭、獨居長者平安過個好年。紅心字會愛心捐款專線：（02）2370-9191。