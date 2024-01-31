就業數據強勁 道瓊揚133點再創高 那指回吐0.8％

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美國聯準會今年首場例會於30日展開，值此之際，最新公布的就業市場數據意外強勁，打擊市場對於3月降息的預期，美債殖利率一度重上4.10％，隨後轉降，華爾街股市30日低開後走勢分歧，道瓊工業指數早盤尾聲時轉漲，隨後漲幅一路擴大，標普500指數曾短線轉漲，惟漲勢未能維持，那斯達克指數則全日處於跌勢，終場僅道瓊收紅。

道瓊工業指數上漲133.86點，或0.35％，收38,467.31點，改寫歷史新高紀錄；標準普爾500指數小跌2.96點，或0.06％，收4,924.97點；那斯達克指數下滑118.14點，或0.76％，收15,509.90點；費城半導體指數重挫68.283點，或1.56％，收4,319.992點。

數據方面，美國勞工統計局30日公布去年12月職位空缺和勞動力流動調查 （JOLTS），報告顯示，12月職位空缺數量增加至902.6萬，意外不降反增，升至三個月來最高水平，顯示勞動力市場強勁程度超出預期，使投資人擔憂本周稍晚將公布的非農就業報告也反映此一趨勢。

美國經濟評議會（Conference Board）同日公布數據顯示，美國1月消費者信心指數攀升至兩年來的新高，報114.8，不過略稍低於預期的115，主要受到美國民眾對經濟、就業市場以及通膨的看法更加樂觀所推動。

另美國11月FHFA房價指數月增0.3％，符合預期，為連續第10個月上升；11月標普20城市房價指數則月增0.1％，升幅低於預期的0.5％以及前值0.64％

職位空缺數據出爐後，市場對於3月降息的預測下降，根據CME的FedWatch工具，交易員預估3月降息的機率，由一日前的46.2％降至42.8％。

美國公債價格一度下滑、殖利率盤中曾全線回升。10年期美債殖利率擺脫兩周來低位，一度重上4.10％，但升勢並未持續，午盤即抹平升幅轉降，最多跌5.7基點，報4.03％。

政經方面，聯準會自周二起召開今年首場例會，市場預期聯準會維持利率不變，有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）早前撰文稱，此次會議的政策聲明可能有所更動，故外界將聚焦於縮表、未來政策利率路徑等議題。

大宗商品方面，市場審慎觀望美國將如何回應日前約旦美軍遭無人機襲擊的事件，於此同時，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Aramco）周二表示，該國政府命令其將產能維持於現行的每日1,200萬桶，意味著暫時放棄原本提高至1,300萬桶的計畫。紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲1.35％，每桶來到77.82美元，倫敦北海布倫特原油3月交割價上揚0.53％，每桶報82.87美元。

個股方面，天風國際證券分析師郭明錤於30日發布最新研究，內容稱iPhone今年的出貨量可能因結構性挑戰而顯著下降，其中，iPhone 15和iPhone 16出貨量將分別在今年上半年和下半年同比下降10％至15％。蘋果午盤曾跌逾2.2％，終場收黑1.92％，股價來到188.04美元，連跌五個交易日，刷新1月17日以來收盤低位。

摩根士丹利30日上調數間銀行的評級，並強調前景已變得更為樂觀，該行看好的銀行包括美國銀行、高盛、花旗集團，以及紐約梅隆銀行。此舉帶動大型銀行股上揚，花旗盤中曾漲誒5％，美國銀行盤中漲逾3％，摩根大通漲近2％，高盛、富國銀行則漲逾1％。

大型科技股周二普遍收挫，亞馬遜下滑2.26美元，跌幅1.40％，收報159.00美元；Google收黑1.79美元，跌幅1.16％，收報153.05美元；微軟下跌1.13美元，跌幅0.28％，收408.59美元；Meta 挫跌0.96美元，跌幅0.24％，收在400.06美元。

台股ADR方面，台積電ADR收跌0.92美元，跌幅0.79％，報116.06美元；日月光ADR挫跌0.10美元，跌幅1.05％，收9.38美元；聯電ADR下挫0.06美元，跌幅0.76％，以7.83美元作收。