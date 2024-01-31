1／31盤前》碳排商機夯 造紙三雄搶碳財 這檔攻氫能

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●決戰美股超級財報周，1月31日開始連續三天，有多家美國AI科技巨頭公布財報，其中五大巨擘谷歌、超微、微軟、高通、蘋果，與台鏈關係最為密切，概念股將跟著台股封關收紅做最後的衝刺，法人並建議可依各機構做出的評等與目標價布局，抱股過年。

綜合內外資券商看法，篩選與這五家巨擘財報相關的概念股，計有技嘉、全新等13檔，「買進」評等有廣達、台積電、技嘉、緯穎、大立光、華通共六檔。

●美股微軟、蘋果等科技巨頭財報將亮相，台股輸人不輸陣，農曆年前邁入重量級法說會高峰，聯發科、聯電、友達等指標大廠31日重磅登場，押寶買盤大肆進駐，另年前還有穩懋、華邦電等多家接棒，聚焦AI前景、消費性電子復甦兩大亮點，市場引頸期盼能複製台積電模式，引領台股封關前夕再衝一波。

●年關將近，小資族年前存股領紅包，帶動零股交易暢旺，元月零股交易將突破千億元大關，其中從交易金額、成交股數來看，以AI鏈、高股息ETF為零股族最愛，搶賺資本利得、股息財。

據統計，2024年元月以來零股交易金額已達975.54億元，以目前日均成交金額約46億元推算，加計31日零股交易可望突破千億元整數大關，較2023年12月的788.46億元大幅成長超過兩成。

●盤中零股撮合時間目前已縮短至1分鐘，金管會30日列舉數據，強調盤中零股撮合時間縮短後出現相當成效，預計將盤中零股撮合間隔時間再進一步縮短至5秒，預計於今年底上路。

金管會表示，為便利小資族群投入台股，以低門檻參與投資，2020年10月26日正式開放盤中零股交易，且從2022年12月19日將盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘，目前已看到相當的成效。

●造紙三雄不僅有碳權、碳匯護體，更以低碳造紙之名全面搶市，擴大爭取國際綠色供應鏈商機。榮成30日宣布兩款低碳紙箱取得ISO 14067國際產品碳足跡認證，主要用於農果、食品、紡織、紙容器等包裝用箱，內外銷市場都要搶。

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●聯發科30日舉行竹北辦公大樓動工典禮，譽為台灣科技新地標，董事長蔡明介強調，辦公大樓預計於2027年完工，為聯發科一大里程碑。執行長蔡力行指出，旗艦級天璣9300晶片取得巨大成功，對AI手機換機潮深具信心，今年將推出天璣9400，採用台積電3奈米製程，將超越9300、再創高峰。

●2023年金融業表現亮眼，金管會30日新春記者會揭露全年金融業稅前盈餘達7,036億元，較前年成長47％，創下歷史次高佳績。金管會主委黃天牧強調，獲利提升不代表承平時期，「巨變只在朝夕之間」，他點出五大風險，並以易經中的「亢龍有悔」提醒金融業要居高思危，對獲利「樂觀期待，審慎注意風險」。（中性看待）

●金管會30日公布去年銀行、保險、證券等金融三業稅前獲利達7,036億元，成功守住史上次高，但年底壽險業受新台幣急升轉虧倒蝕累積獲利，稅前獲利失守千億元大關。

●美超微財報發燙，台股AI股30日沾光大漲，並領加權指數盤中續創近二年最高18,138點，惟台積電、聯電、中鋼、國泰金等大型電金傳權值股遭到調節，尤其陸港股跌勢加重，台股最後一盤摜殺44.26點，終場下跌85點收最低18,034點，所幸仍穩住萬八，成交量增為2,967億元，技術面多頭排列，31日將收月線，力拚連三紅。

金管會主委黃天牧30日則表示，今年在多重風險環境下，「巨變只在朝夕間」，但台股深具韌性，在每次大波動中都能如《水滸傳》中所述，具有「雲開月明的特質」。展望今年，主計總處預估台經濟成長率可破3％，升息、通膨影響減緩，但地緣政治還是未知數，尤其11月美國大選更是重中之重，還是要健全資本市場，營造對外資有利的環境；作為看守內閣的金管會主委，520後相信台股與金融發展，新的領導會有新規劃，台灣資本市場、金融市場一定會兼顧穩定的前提，循序漸進發展。

●壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS 2.0，金管會主委黃天牧30日表示，金管會會提供足夠誘因，壽險業越早增資，取得的誘因越多，越努力做商品結構轉型，也會提供誘因。

保險局今年除計畫推出第三階段在地化措施，也將開放壽險業海外發債籌資。保險局長施瓊華指出，盼接軌日前所有壽險業的資本適足率（RBC），都在法定標準200％之上。

●英業達董事長葉立誠日前喊出車用電子事業營收，將於2027年度衝刺千億元大關，布局動作馬不停蹄，30日英業達董事會通過以1,274萬美元（約合新台幣3.97億元），進行捷克廠車用無塵室裝修，以因應今年開始加速的全球接單、出貨，並擴展業務能力之產能需求。

●半導體、電子產業庫存調整壓力趨緩，新應用持續活絡開展，搭配新能源等趨勢，南亞、台塑旗下電子材料及轉投資電子事業營運動能回穩推進，搭配新產部署計畫就位發酵，強化長期多元收益能量。

台塑除日前宣告台灣德亞瑪、台塑德山整併，擴大搶進半導體特用化學品外，持股29.06％的台塑勝高公司12吋矽晶圓二廠新建工程，預估2024年投產試車。

●電動機車大戰一觸即發！2023年受到傳統油車大戰擠壓銷量的Gogoro，於30日發表全新高階旗艦車款Pulse，作為品牌十年磨一劍的代表作，Gogoro台灣總經理姜家煒看好新車銷售動能，將助攻2024年電動機車市場逆勢成長，Gogoro將拿下整體機車市場至少10％的占有率。

●交通部長王國材等人30日參觀華德動能的電動巴士中港廠，備受矚目的車王電集團轉投資氫豐綠能，當場發表氫能發電最新技術－台灣首套金屬板電池組，應用面包括長（增）程客運、遊艇漁船、載物／小型機具、中長程貨車／卡車、工業餘氫發電等領域，讓車王電集團與氫能沾上邊。

●台灣美國商會（AmCham）30日發布《2024年商業景氣調查》報告，調查顯示，逾八成（81％）的美商對台灣經濟前景充滿信心，逾九成（92％）表示願意持續投資台灣，更有41％的美商將加碼投資。國發會對此回應，調查顯示美商未來一年對台灣的經濟有信心。

●德國經濟辦事處30日表示，2023全年台灣與德國間的貿易總額達到220億美元，連續第三年突破200億美元；雙邊投資部分亦較上一年大幅增加，2023年總額高達15億5,300萬美元。兩項經貿資料均逆勢於市場整體趨勢的表現。

●產業供應鏈南移，新南向國家成為國內廠商新戰場。針對台商布局泰國市場，資誠會計師事務所指出，三大熱門產業分別是印刷電路板（PCB）、電動車和電子業，主要原因是東南亞EV市場崛起，泰國已成為東協電動車發展重鎮。

●開放「主動式與多資產ETF」已列為2024年金管會施政重點。證期局局長張振山30日指出，金管會已在積極研議開放「主動式ETF與多資產ETF」，今年6月底會把方案推出，因為主被動各有優缺，有很多配套，以美國為例，主動資訊揭露有公開個股，也有不公開、也要部分揭露的，會商討優缺後再公布完整方案。

●去年規模已暴增65％來到3.85兆元的國內ETF基金，今年元月因台股先回檔後大反攻，加上美國降息前債市買盤湧入，帶動ETF總規模突破4兆元，並再創新高，其中千億元俱樂部檔數也增至九檔，進榜的以台股高股息ETF買盤最踴躍，高人氣態勢續航。

●美國聯準會（Fed）開會及美國尖牙股財報公布前夕，美股道瓊、標普500指數雙寫新高，連帶在台交易、代表美科技巨頭成份股的統一FANG+ETF價格也率先表態，30日站上70元，攜手富邦NASDAQ、元大S&P500及國泰美國道瓊等共九檔美股ETF刷歷史新高。

●金管會定調今年的金融科技主題式推廣活動，鎖定「防範詐騙及金融犯罪」。金管會綜合規劃處長胡則華30日表示，今年兵分五路，包括舉辦研討會、聯合自主實證、共創工作坊、鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦或概念驗證（PoC）等，藉由科技的力量提升金融機構在偵測、防範及應對詐騙案件的效率，並更有效地防範及打擊金融犯罪。

●基於美國經濟成長強勁與中國推出振興措施等理由， 國際貨幣基金（IMF）30日調高全球經濟成長預測，新估今年成長率可達3.1％，較原先預測調高0.2個百分點。2025年成長率估微幅增速至3.2％。

●印度財政部29日最新報告顯示，該國2027年國內生產毛額（GDP）估計達到5兆美元，躋身全球第三大經濟體，2030年更將來到7兆美元。

●日本豐田汽車（Toyota Motor）2023年全球汽車銷量再創歷史新高，連四年擊敗德國勁敵福斯集團（Volkswagen），顯示該公司已擺脫疫情低潮與晶片短缺危機並強勁復甦，全球車壇一哥的寶座愈坐愈穩。

●美國通用汽車表示，儘管受罷工影響，去年第四季獲利遭到侵蝕，但整體業績依然超出市場預期。此外它還看好在美國具有韌性的經濟帶動，今年獲利可望有強勁表現。

●儘管大陸政府推出一系列穩房市措施，今年開年房市表現仍不見回溫，主要25城市1月銷量較上月大減近3成，年減12.51％。大陸住建部近日召開會議提出五條件，要求加快各地提出可以給予融資支援的房地產項目名單。預計第一批白名單本月底推出。

●中華電信董事長郭水義30日透露，應客戶需求，中華電將在上半年於德國法蘭克福成立歐洲子公司，作為歐洲拓展國際業務的踏板，加速全球布局。

●數位健康商機龐大，根據市調機構Grand View Research最新調查顯示，到2030年，全球數位醫療市場規模預計將達到約7,800億美元，看好數位健康市場龐大成長潛力，台灣科技廠如宏達電、廣達、仁寶等紛紛加強布局，推出相關服務或是與第三方夥伴合作，搶食市場大餅。

●意法半導體（ST）宣布與中國電力電子變換系統業者致瞻科技合作，在致瞻旗下電動汽車車載空調中的壓縮機控制器導入ST第三代碳化矽（SiC）MOSFET技術，在提升電動汽車的熱管理效能之時，還能進一步縮小電動壓縮機系統，幫助車廠大幅節省每輛電動汽車的整體系統成本。

●輔信科技積極轉型科技醫療，今年將由核心準系統及科技醫療兩大事業，同步推進營運動能。其中準系統業務方面，輔信緊抓AI邊緣運算商機、加速優化產品線，旗下整合NPU（神經網路處理位元）、加速卡或繪圖卡的AI PC方案，亦將於今年上半年陸續上市。

●輔信科技旗下小金雞暄達醫學科技，近年來積極透過其IoT技術資源，搶進智慧醫療照護市場商機。暄達近期更將前進中東，於杜拜舉行的阿拉伯國際醫療設備博覽會Arab Health，藉由其最新交替式壓力氣墊床及負壓傷口治療機，展現其在減壓照護與傷口管理領域的創新技術，進一步拓展中東醫材市場商機。

●2024年總統大選落幕後，房市氛圍轉趨明朗，儼然有利空出盡的態勢，不少房地產業者已蓄勢待發、摩拳擦掌，1月即啟動推案攻勢。據最新調查，八大建商2024年推案量井噴，包括興富發、愛山林、遠雄建、華固、國泰建設、潤泰新、長虹、鄉林等，2024年推案金額上看4,000億元，為往年少見的大量。

●台中捷運藍線的綜合規劃獲行政院核定，可望步入實質建設階段，沿線七行政區房價看好將受惠。台灣房屋據實價登錄資料統計，中捷藍線沿線七個行政區新成屋房價，以梧棲區每坪21.4萬元最親民、西區房價每坪46.1萬元最高貴。

●台灣福斯（VW）2023年以逾1.4萬輛創在台銷售新高，為搶占快速成長的新能源車市場，宣布導入福斯品牌純電休旅ID.4 Pro及純電跑旅ID.5 GTX，台灣福斯總裁Steffen Knapp表示，兩款純電車將於2024年中在台上市，宣告福斯進入電動化時代。台灣福斯2023年新車銷量衝高後，內部設定2024年目標仍要維持成長、繼續創高。

●2024年政府公共工程預算達5,886億元，年增0.27％，加上上半年營建業景氣看好，推升建築用鋼需求，H型鋼業者受惠，中龍順勢調漲2月盤價，每噸上漲300元，2024年累計每噸已調漲900元；東鋼2月上半月維持平盤，2024年累積每噸已漲400元。

●台積電在內的主要權值股熄火，使得台股加權指數30日微跌0.47％，收在18,034點，仍力守萬八關卡。與此同時，股價百元內（每張市值低於10萬元）的小型股活蹦亂跳，如蔚華科（3055）、尚立（3360）、亞矽（6113）、麗臺（2465）等。專家建議，在農曆年前的財報空窗期，可以依據熱門族群來挑小飆股，但需留意龍頭指標股的走勢。

●半導體庫存逐步去化，封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭30日表示，對上半年景氣保守以對，但看好下半年產業顯著回升，力成因應客戶需求與營運成長規劃，將擴大資本支出額度，去年集團資本支出約70餘億元，今年將重回百億元之上，明年資本支出更將超過150億元。

力成30日舉行法說會，公布2023年營運成績單，全年稅後純益80.09億元，年減7.8％，惟業外收益貢獻EPS 3.5元，推升全年EPS達10.72元。蔡篤恭表示，將建請董事會比照去年配發7元股利，維持高股利配發水準。

力成去年第四季營收190.34億元，季增3.2％、年增3.4％，單季毛利率20.5％，季增2.7個百分點、年增3.3個百分點；第四季稅後純益39.66億元，季增152.1％、年增194％，單季EPS 5.31元。

力成2023年合併營收704.41億元，年減16.1％；全年毛利率17.9％，年減2.8個百分點，主要由於產能利用率下滑，影響全年毛利率；去年全年稅後純益80.09億元，年減7.8％，2023年EPS為10.72元。

●安瑞-KY（3664）全力搶攻歐美市場，董事長連建欽30日指出，去年第四季受惠資安產業的旺季效應，單季順利轉虧為盈。2024年則看好新產品及新區域的拓展，年營收成長率上看3成。

連建欽表示，為充實現金流、擴建新團隊、增加資源，預計2024將辦理私募，最快今年第一季會公布私募對象，最慢上半年會完成。2023年時董事會通過私募額度有2億元，先前引進策略性股東樺漢後，仍有1億元的額度。

●穎崴科技（6515）董事長王嘉煌預告，今年高階晶片應用除了需求量暴增之外，還有產品於技術性上的突破，以單季表現來看，去年第四季是營運谷底，今年第一季以後將呈現逐季成長，且高雄廠探針卡月產能年底將倍增，雖然今年大環境仍有些變數，但下半年營運將優於上半年，全年成長趨勢明確。

穎崴30日舉行旺年會，王嘉煌表示，目前全球AI晶片相關客戶都在進行應用研發，不僅是在封裝測試，甚至像前段的測試，穎崴在今年都會有非常不錯進展，整體而言，包括晶圓測試、系統級測試及老化測試，今年市場需求都全面看好，今年穎崴營運可望繳出成長表現，但由於大環境仍具美中貿易戰等因素，成長力道有待進一步觀察。

●以電信數據分析為主要業務的上市軟體商現觀科技（6906），應主管機關要求公告自結損益。該公司2023年12月稅後純益為0.17億元，年增近1倍（96.06％），單月每股稅後純益為0.57元。

●聯寶（6821）2023年營收逆勢較前一年度成長，創近四年營收新高紀錄，該公司趕在農曆年前，於本月31日舉行Qi 2.0新品發表記者會，董事長譚明珠將親自出席，展望2024年，無線充電業務營運動能看旺。

聯寶日前公告12月營收，達5,046萬元，月增5.71％、年減5.01％，寫2023年單月次高紀錄，主要受惠於磁性元件新品布局效益漸顯，切入日系車廠應用於馬達驅動器的磁性元件新品，已在去年12月順利完成試量產出貨，預計於今年第一季正式出貨。聯寶將於31日舉辦Qi 2.0新品發表記者會，現場將展示聯寶通過WPC等認證之最新產品，經營團隊亦介紹新產品與分享業務進度、未來布局策略規劃。

●吉茂（1587）墨西哥新廠承接美國State Farm擴大採購AM（售後維修）汽車零件效益可期。吉茂透露，墨西哥新廠近日調機試產順利，已展開接單洽談，預期第二季可放量生產，挹注2024年業績成長動能，法人樂觀營收獲利都將恢復正成長，營收年增看15％～20％。

隨2024年營運恢復正向，汽車水箱零件廠吉茂看好公司前景，董事會也通過買回500張庫藏股轉讓員工，買回區間將至3月28日前，區間價格15.93～34.12元。吉茂表示，公司股價低於區間價格下限，則將繼續買回。

●台灣房地產景氣進入調整，中國大陸經濟低迷，兩岸平板玻璃需求疲弱，不過2024年在價格行情止跌回穩帶動下，平板玻璃需求可望在第二季後回溫往上。市場預期，由於台玻（1802）2023年營運基期低，2024年在價格回升下，上半年的營運應會有成長，幅度估約在1成。

受惠平板玻璃價格從2023年第四季起回升，台玻2023全年合併營收456.19億元、年增4.01％。（中性看待）

●長興（1717）自結2023年12月稅前盈餘1.4億元、年增161.59％；全年整體出貨量雖保持穩定，惟產品平均出貨單價隨原物料成本下調，營收424.52億元、年減13.39％，稅前盈餘21.82億元、年減37.91％，每股稅前盈餘1.85元。展望2024年，長興表示，三大事業部門出貨量均已自底部回升趨勢，營運保守中仍偏樂觀。（中性看待）

●首檔細胞基因療法新藥研發公司沛爾生醫（6949），預計3月上旬於創新板掛牌上市。沛爾生醫表示，研發進度最快的產品為PL001，係以B細胞表面抗原CD19為標靶的CD19 CAR-T用以治療B細胞淋巴癌，已完成第一期臨床試驗，並獲准進入第二期，進度領先其他台灣同業。

●精湛光學（2070）30日公告，公開收購豪展醫療科技（4735）普通股的公開收購期間屆滿，公開收購條件已達成，實際成交數量2,363,175股，持股比約6.478％，已符合公開收購豪展普通股5％的目標。

●味全（1201）總經理張教華因生涯規畫辭職，味全董事會30日決議委任原味全董事林建宏為新任總經理暨執行長。

張教華在1972年時就進入味全，從基層做起，曾主管過乳品事業，一路當到了總經理、執行長，2015年時離開味全，在2019年時回鍋，當時味全仍未走出滅頂風暴，台灣本業單年虧損達4億元，而後力挽狂瀾，2020年全年本業獲利逾2億元。

2023年味全70年慶，味全中國轉投資事業營收比重逾55％，超越台灣事業營收比重45％；前年中國事業獲利貢獻比重更高達7成、台灣事業獲利貢獻比重僅占3成。原總經理張教華甫回鍋時，揚言台灣市場力拚重回榮景，而今派任林建宏擔任味全總經理，業界預料還是借重其在大陸流通經驗力拚市場再擴大。

●盛群（6202）30日舉行線上法說，盛群總經理蔡榮宗表示，庫存去化預計第一季末到第二季結束，自第二季起，盛群營運有望逐季好轉。

蔡榮宗指出，由於獎勵通路商去化庫存，盛群第一季毛利仍有壓力，但觀察盛群轉投資代理商的庫存狀況，代理商業績占盛群營收7至8成，目前庫存周轉天數剩六個月，安全水位四個月，最晚至第二季，應可以回到安全水位。

他指出，庫存下降速度比原先預估要晚一點，但部分代理商在第一季庫存天數已回到正常，應會恢復向盛群拉貨。（中性看待）

●遊戲通路龍頭智冠（5478）與榮剛（5009）的換股案，30日獲主管機關櫃買中心公告生效，換股案正式拍板定案，並且於31日為換股基準日，大股東網銀國際持股由28.7％稀釋至22％。智冠加上榮剛材料持股比例約5成。（中性看待）

●AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）因調高財測，激勵盤後股價飆漲逾10％，激勵美超微供應鏈噴出大漲，南俊國際（6584）2002年切入美超微，營收比重最高一度達10％，30日在盤面上雨露均霑，站穩百元俱樂部。

南俊於去年5月掛牌，掛牌價為36元，隨著AI伺服器今年市場規模上看160萬台，較去年大幅成長之下，AI的主流明確，美超微調高年度財測，引爆相關供應鏈買盤，南俊盤中強鎖漲停板，儘管終場打開漲停，收在105元，股價仍創下掛牌以來新高紀錄。

●八大公股券商客戶30日雖然僅小賣超0.22億元，但是仍然呈現連四日賣超86億元，公股券商仍然在近四日逆勢逢低加碼創意（3443）逾9億元，另外智原（3035）以及光寶科（2301）等也各買超超過4億元，合計共有13檔買超1億元以上。

公股券商客戶向來與外資對作，30日外資買超已縮小至15.21億元，累計呈現連八日買超共1,763.6億元，而公股券商30日賣超也降至0.22億元，累計近4日連賣共86.73億元；投資專家指出，美股30日表現，將攸關外資後市是否續買，抑或轉為賣超。

據統計，公股券商近4日積極敲進創意、智原、光寶科、台達電、勤誠、聯電、神基、中租-KY、健策、中華電、仁寶、貿聯-KY、新復興等，都各達過1億元以上，且到30日仍站在買方。

●投信趁著外資連買，且台股加權指數來到萬八大關上下，積極逢高調節，30日再賣超14.73億元，惟投信對技嘉（2376）情有獨鍾，30日買超2,698張、共8.22億元最積極，據統計，自1月9日以來共16個交易日，僅有二天賣超，累計共買超16,119張。

篩選投信30日買超除了技嘉最多之外，台光電、金像電以及文曄等都各買超千張以上。此外，買超緯創、中砂、雲品、華城、中租-KY、定穎投控、聯發科、富世達等，各在200～800張以上。

●君帆（4584）受惠奧運商機發酵，2023年12月起，製鞋等產業對液壓缸需求增溫，推升君帆1月接單比2023年同期大增逾2成，1月接單多數在2、3月陸續出貨，加上醫療器材及輪胎硫化機對液壓缸訂單增加，訂出2024年接單、出貨、營收兩位數成長的營運目標。

●引進摩斯漢堡入台的安心食品（1259）1月30日董事會通過，委請關係人東元電機（1504）承做中央廚房屏東廠房之冷凍空調配電工程，工程價款8,962.8萬元。

●築間餐飲集團（7723）看好每年逾百億元的燒肉商機，繼2020年開出第一個日式個人燒肉「燒肉Smile」後，2024年再創個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，首店將於2月3日在基隆八斗子開幕，成為築間旗下第八個品牌；築間繼連鎖火鍋之後，意圖要稱霸台灣個人燒肉市場。

利空因子：

●金融總會30日公布2023年金融建言白皮書主管機關首次回應，券商呼籲修正「證券交易稅條例」相關規定，將上市櫃股票當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5徵收常態化，財政部暫持否定態度。

●新光金兩派大股東對增資議題吵不停，金管會主委黃天牧30日罕見動怒，提出四立場，一是新壽三年現增70億元須嚴格遵守，二是保戶、存款與投資人權益最優先，三是主要股東當然優先現增，四是股東不要劃分彼此、要化異求同。

●鑑於全球經濟活動較預期疲弱，和紅海危機延燒，世界貿易組織（WTO）29日示警，可能調降去年和今年的全球商品貿易成長預測。

●在全球經濟不景氣及地緣政治動盪雙重打擊下，優比速（UPS）上季（去年10至12月）營收、獲利雙雙下滑，今年財測也不如預期，股價在30日早盤開低大跌7％。

●由於歐盟監管機關的阻擋，亞馬遜與掃地機器人大廠iRobot決定結束17億美元的合併案。此交易凸顯亞馬遜在美國與海外擴張版圖面臨的監管壓力日增。

●農曆春節即將來臨之際，大陸民航局30日晚間突然宣布，自2月1日起，取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，後續還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，以提升空域運行效率。對此，陸委會表達嚴正抗議，並表示此舉有改變台海現狀疑慮，製造兩岸不安。

●AI PC和伺服器市場長期帶動高容量NOR的需求，旺宏（2337）總經理盧志遠指出，2024年第一季展望不佳，因市況未能起飛，但谷底已到，還在等待復甦之中。不過，他語帶保守地說，如果2024年存貨的消化不夠快速，2024年將也不是一個特別好的年。

旺宏昨（30）日召開法說會，針對法人詢問是否實施庫藏股，或有大股東會買回自家股票？盧志遠指出，如公司管理層買回公司股票，純屬自己理財，但以旺宏來說，公司不實施庫藏股。

旺宏2023年第四季營收58.08億元，季減20％，年減36％，毛利率19.1％，年減5.1個百分點，年減15個百分點，營益率-19.8％。

2023年全年營收276.24億元，年減36％，毛利率24.5％，年減19.7個百分點，營益率- 8.7％，稅後虧損16.99億元，每股稅後虧損0.92元。

●超豐（2441）昨（30）日召開法說會。該公司表示，受到半導體產業變化影響，去年全年營運衰退，但下半年產品組合變動，高毛利率產品出貨比重增加，帶動下半年營運已回升，持續看好今年產業市況及全年營運可望恢復成長；另外，超豐今年將啟動傳承計劃，預計股東會後，總經理甯鑑超將轉任顧問，由執行副總紀有章接任。

甯鑑超於法說會時表示，去年下半年消費性電子需求還是低迷，市場雖然持續傳出PC、NB需求回升，但公司在接單的回應上仍不明顯，訂單仍以短單、急單為主，但所幸工控產品接單相對良好，整體而言，去年第四季應該是營運谷底，看好今年景氣將會回升。（中性看待）

●老牌飲料蘋果西打母公司大飲（1213）傳出因「存款不足」跳票。大飲總經理于忠敏30日召開重訊記者會指出，這是烏龍，因為廠商溢收款783,407元，原協調1月28日支票790,293元支票需抽出回收，由於出納作業疏失，此票據誤存造成後面當天原應付二筆324,240元、270,728元無法兌現造成失誤，30日已將差額另外補足。

雖大飲澄清是烏龍一場，但臺灣證券交易所認為，因大飲違法營業細則，自31日起股票變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。于忠敏表示，造成此次事件，大飲深感抱歉。