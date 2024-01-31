0131群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA）江季達為投資人深度解說 全球財經事件，本集節目重點如下：

1.國際央行動態2/1美國FOMC、英國央行、瑞典央行

2.經濟數據

1/31ADP就業、雇用成本指數

2/01FOMC、GDP單位勞工成本、首次、連續申請失業救濟金人數，美國ISM製造業指數

2/02非農業就業人口、失業率、平均時薪、密西根大學通膨預期終值、工廠訂單

3.歐元區動態(1)ECB官員MartinsKazaks1/30表示只要經濟沒有發生根本性的變化，最有可能的是在今年某個時候，我們會看到利率逐步降低。急於降息意味著冒著通膨可能再次開始上升的巨大風險。

4.美國動態

(1)過去幾天提醒提防大型科技股財報利多不漲，但今天卻是財報不佳，市場反應恐怕不小！

(2)財報：2/2AAPL、AMZN，META2/21NVDA

5.中國動態

(1)路透社引述美國國會議員的信件報導稱，兩名美國國會議員呼籲對中國企業進行調查，要求拜登政府對四家中國公司進行調查並實施出口限制，稱這些公司與福特汽車計畫的密西根電池廠有關。

6.長假前賣壓！加上美國科技股財報難看，春節前震盪。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。