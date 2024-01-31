超微財報平平、財測保守 盤後股價一度挫6％

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美國晶片大廠超微（AMD）30日美股盤後公布上季財報，營收雖優於分析師預期，但本季業績指引不如預期，執行長蘇姿丰預估，2024年的需求環境依舊複雜，使超微盤後股價下跌逾6％。

根據超微公布的財報，該公司第四季營收來到61.7億美元，略高於分析師預期61.3億美元，每股盈餘（EPS）為77美分，與預期相符，不過，營業利潤報14.1億美元，不及分析師預期的14.3億美元，毛利率則報50.7％，與去年同期持平。

超微過往的主要業務為個人電腦和伺服器的中央處理器（CPU），不過，由於疫情趨緩後個人電腦銷量萎靡，超微的業績因而受到衝擊。細看各部門營收，個人電腦晶片業務收入為14.6億美元，低於預期的15.1億美元，年增62％，主要是受到近期推出的晶片所推動；資料中心銷售額年增38％，報22.8億美元，主要可歸因於其用於人工智慧的Instinct圖形處理器銷售穩健，不過，該部門業績仍低於預估值23億美元。

遊戲電腦相關營收為13.7億美元，高於分析師預期的12.5億美元，但年減17％，超微將其歸咎於遊戲機銷售放緩，並預計本季的半客製化收入將出現兩位數百分比下降；嵌入式部門的銷售額則為11億美元，年減24％。

另外，超微第四季研發開支報15.1億美元，略低分析師預估的15.2億美元。

展望本季，超微預測營收將落在51億至57億美元之間，不及分析師平均預期的57.7億美元，該公司估各項主要產品的收入皆有所下滑，毛利率落在52％，略高於分析師預測的51.8％。

超微過於保守的財報令投資人擔憂企業客戶對於個人電腦、伺服器、遊戲機和編程的處理器需求依舊不高；此外，超微目前正進軍人工智慧加速器領域，雖然該產品利潤豐厚，但該公司在此領域仍處於早期階段，分析師研判，儘管超微擴張的步伐迅猛，但目前仍難以撼動輝達的主導地位

超微周二收盤下滑3.24％，股價來到172.06美元，由於本季展望遜預期，盤後一度挫逾6％，截至本篇截稿前，該股盤後下滑5.85％。

超微於去年12月推出旗下首款鎖定AI伺服器市場的「Instinct MI300」系列晶片，該公司預測，2024年該系列產品的營收將超過20億美元，並有望在某些應用領域挑戰輝達的H100 GPU，投資人亦期待該公司在資料中心領域持續成長。