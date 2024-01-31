白所成等10名緬北電詐重大犯嫌押解回大陸

中國大陸公安部網站消息，針對當前緬北涉陸電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，大陸公安部持續加強與緬甸執法部門的國際警務合作，1月30日，緬甸警方依法向大陸公安機關移交了白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人。 當晚，隨著一架中國民航包機降落在雲南昆明長水機場，緬方移交的10名重大犯罪嫌疑人被中國大陸公安機關成功押解回國。此次行動是中緬兩國開展國際警務執法合作取得的又一標誌性重大戰果，充分彰顯了兩國聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪、共同攜手維護安全穩定秩序的堅定決心和堅強意志。 長期以來，緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極其惡劣，社會危害極其嚴重，人民群眾深惡痛絕。 在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，2023年12月10日，大陸公安機關對白所成等10名緬北果敢自治區電信網路詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。在中國外交部和大陸駐緬大使館大力支持下，公安部派出工作組赴緬甸開展國際警務執法合作，工作組與緬方進行多輪會談磋商，就聯合打擊電信網路詐騙犯罪、全力緝捕並移交電信網路詐騙集團重要頭目等達成一致意見。 隨後，緬甸警方陸續抓獲了大陸公安機關公開通緝的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名犯罪嫌疑人，白應蘭、魏榕、魏青松、劉積光4名犯罪嫌疑人在逃。 1月30日，緬警方決定將到案的上述6名犯罪嫌疑人以及大陸公安機關前期向其通報的另外4名重大犯罪嫌疑人移交中方。當天，大陸公安部組織雲南公安機關民警赴緬甸執行包機押解任務，成功將相關犯罪嫌疑人押解回大陸。 大陸公安機關有關負責人表示，為堅決徹底剷除緬北涉中電信網路詐騙犯罪「毒瘤」，公安部與緬甸警方持續開展執法安全合作，雲南公安機關不斷深化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務執法合作，在前期持續不斷打擊下，截至目前，已有4.4萬名緬北涉大陸電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交大陸方，其中幕後金主、組織頭目和骨幹171名，網上在逃人員2908名，有力打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰，打擊工作取得歷史性重大戰果。