漢達：上櫃申請持續進行

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針對近日在股市論壇及群組流傳不實訊息，漢達生技（6620）發布聲明稿澄清表示，謠傳漢達上櫃申請要自行撤案，事實是目前櫃買正在審查中，上櫃審議委員會預計將於2月召開，如有進一步好消息，將會儘速公開、分享。

此外，謠傳Mylan拿到Dexlansoprazole DR Capsule藥證 (第三家學名藥廠)，受傷比較大的是漢達。漢達指出，這是藥廠之間競爭係行業常態，新競爭對手取證在漢達預期之中。漢達具備生產成本優勢，且早有準備與因應之道。

漢達自2016年登錄興櫃以來，迄今逾7年。2023年全年營業收入達新台幣10.95億元，創歷史新高紀錄。

漢達於112年12月26日取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，並於12月27日向證券櫃檯買賣中心提出上櫃申請。

漢達強調，公司係以高技術門檻學名藥及505(b)(2)新藥為雙引擎發展。其中，治療多發性硬化症Tascenso® ODT (原HND-020)在美國上市近一年，市占率穩定成長。另，治療癌症用藥Vysentri® (原HND-033)取得兩項孤兒藥認證，戒菸輔助劑HND-032則在美國FDA補件中，前述藥品及專案發展均依照規畫進度進行中。